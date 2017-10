Grita en un bar de Murcia "lesbianas de mierda" a dos mujeres

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Murcia a un varón de 47 años de edad y nacionalidad española, cuya identidad no ha sido facilitada, "por ser el presunto autor de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas", apuntó este Cuerpo en una nota.

"Hace unos días la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos sucedidos en el interior de un restaurante del Barrio del Carmen, en concreto en la calle Rosal. Fue sobre las cinco menos cuarto de la tarde.

"Una pareja conformada por dos chicas jóvenes acompañadas por un familiar y su pareja, un chico de raza negra, fueron víctimas de insultos por parte de un hombre que accedió al local", indicó la Policía en el comunicado.

En un momento dado de los hechos, el hombre, apunta la Policía, gritó: "Qué se puede esperar de dos lesbianas de mierda y la otra que está casada con un negro". No ha trascendido si hubo una discusión previa o estas personas estaban riñendo por algún asunto y la pelea verbal derivó en los insultos. Al final, se llamó al 091.

"La patrulla policial, tras personarse en el lugar, identificó a todos los implicados y posteriormente procedió a la detención del presunto autor por un delito de odio y su puesta en libertad quedando advertido de la obligación que tiene de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello", añade la fuente.

El sospechoso carece de antecedentes penales. No mostraba signos de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes. En su declaración, no reconoció los hechos: manifestó no recordar nada. Queda a la espera de declarar ante el juez, si es que se le requiere para ello, detallaron fuentes cercanas.

Fue una investigación desarrollada por miembros de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia.