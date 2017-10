Las máquinas vuelven a las vías para instalar de nuevo ´el muro´

A mitad de septiembre, unos encapuchados pegaban fuego de noche a dos máquinas utilizadas en las obras del soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia. Fue necesaria la intervención de los bomberos.

Ya en octubre, la Policía Nacional comenzó a trabajar en la identificación del grupo violento que se infiltró entre los vecinos de Murcia que protestaban por la instalación de una vía alternativa al soterramiento del tendido férreo a su paso por la capital, y que provocó grandes destrozos, el corte del tráfico ferroviario y heridas a varias personas.

Murcia estuvo sin trenes cuatro días, lo cual provocó un cruce de acusaciones políticas entre PP y Podemos. La formación morada aseguró que el tráfico ferroviario podría haberse reanudado antes, pero que no se hacía a modo de "castigo" por parte de Fomento.

Ahora, las máquinas han vuelto a trabajar en las vías. Varios vecinos de la zona alertaban este miércoles de que los operarios que se vieron forzados a dejar de trabajar están de nuevo en el tajo.

Las obras las está haciendo la empresa Aldesa y son para instalar de nuevo la pantalla de metacrilato que separará la vía provisional, por la que está previsto que llegue el AVE, de las viviendas y comercios de la zona.

Los vecinos se oponen a la instalación de esta pantalla y se oponen también a que la Alta Velocidad llegue en una vía provisional, ya que lo haría en superficie. Esto supondría cerrar el paso a nivel de Santiago el Mayor.

El próximo día 28, los afectados prevén manifestarse por las calles de la capital de España.

Decenas de estudiantes de Educación Secundaria y universitaria, unos 300 según la organización, se han manifestado este miércoles por las calles del centro de Murcia para reivindicar el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad y mostrar su rechazo al "muro que pretende dividir" el casco urbano.

Los manifestantes se han congregado en la plaza de la Glorieta de España, frente al Ayuntamiento de Murcia, al grito de "solidaridad, con la lucha vecinal", así como "obreros y estudiantes, unidos y adelante". A continuación, han cruzado el Puente de los Peligros y han recorrido la calle Floridablanca hasta desembocar en la estación de trenes del Carmen, donde han procedido a la lectura de un manifiesto.

Miles de personas llevan más de un mes reuniéndose a diario en el paso a nivel de Santiago el Mayor para exigir el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. Los manifestantes clamaban consignas como «Ballesta, el muro en tu puerta» (en referencia al alcalde de Murcia), «que no, que no, que no queremos muro» y «nosotros por arriba, el tren por abajo».