Los ladrones encuentran un filón en los cementerios de Espinardo

El presidente de la Asociación de Vecinos solicita una reunión a Ballesta y presenta más de 3.000 firmas

Los ladrones han encontrado un nuevo ámbito para actuar en los cementerios, concretamente en los camposantos de la pedanía murciana de Espinardo, donde los vecinos han alertado de un incremento de robos en las últimas semanas.

En Espinardo hay dos cementerios, por un lado está el recinto municipal de Nuestro Padre Jesús que depende del Ayuntamiento de Murcia y, por otro, el cementerio parroquial del Obispado. En ambos casos diversos familiares que tienen personas enterradas en ellos han detectado que les han sido sustraídos objetos de valor de las lápidas y nichos como pequeñas cruces y los marcos de metal de algunas fotografías de los fallecidos, objetos que después son vendidos en el mercado negro o en chatarrerías.

Desde la Policía Local de Murcia reconocen que tienen conocimiento de este tipo de incidentes y que por ello han reforzado la presencia policial en la zona, principalmente en horario nocturno, como una forma de disuadir a los ladrones. Aunque señalan que la mayoría de estos robos se concentran en el cementerio parroquial de la pedanía y no tanto en el de Nuestro Padre Jesús de Espinardo. Este recinto, que tiene titularidad municipal, cuenta con cámaras de seguridad en la zona de entrada y salida que son supervisadas en la garita de conserjería por su responsable, aunque en este caso sólo quedan grabadas las imágenes de las personas que acceden o abandonan el cementerio, pero no lo que hacen dentro en cada uno de los pasillos o zonas del camposanto, ya que al no contar con tendido eléctrico no disponen tampoco de cámaras en el interior del recinto.

Desde el servicio municipal de Sanidad, dependiente de la Concejalía de Salud y Deportes, también tienen constancia de un aumento de robos en los cementerios de la zona de Espinardo en las últimas semanas, de ahí que lo hayan trasladado a los responsables de Policía Local para que se pongan en contacto con la Policía Nacional, que es el cuerpo que está en contacto con los chatarreros que pueden comprar este tipo de objetos. «En este caso se da aviso a las empresas de chatarra y se les pide que si les llevan alguna cruz u otro objeto de valor que pueda haber sido robado en un cementerio retengan a la persona y den aviso a la Policía para que se persone en el lugar e investigue su procedencia», explican las mismas fuentes.



Abren una investigación

Responsables de la Policía Nacional han constatado que en el último mes han recibido cuatro denuncias por robos de estatuas de bronce en cementerios de Espinardo, de ahí que se haya abierto una investigación en la Comisaría de Distrito de San Andrés. El presidente de la Asociación de Vecinos de Espinardo, José Antonio García, ha explicado también a esta redacción que «existen importantes problemas de inseguridad en la zona, aunque el tema de los cementerios es sólo un episodio más». Por ello, hace unos días solicitaron una reunión al alcalde de Murcia, José Ballesta, y han entregado más de 3.000 firmas de vecinos para que aumente la presencia policial con más patrullas durante el día y la noche.