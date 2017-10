La supresión de las vías dejará libres 200.000 m2

El soterramiento entre Tiñosa y Barriomar estará terminado en 2023, año en el que los barrios que actualmente están divididos pasarán a ser uno solo con la superficie liberada ya urbanizada. Esta es la fecha que ofreció ayer el presidente de Adif, Juan Bravo, y que se puso sobre la mesa en la reunión del consejo de administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, celebrada en la Delegación del Gobierno. Con la supresión del actual trazado los barrios ganarán unos 200.000 metros cuadrados de nuevo espacio para el que el Ayuntamiento de Murcia abrirá un proceso participativo en el que los vecinos podrán hacer propuestas sobre qué usos quieren.

«Esta zona estará completamente urbanizada en 2023 y así quedarán unidos los dos espacios de la ciudad que actualmente están separados» por el ferrocarril, indicó Bravo, aunque la pantalla colocada para las obras desaparecerá en 2020. Además, anunció que se ha aprobado el «soporte financiero» necesario para llevar a cabo la obra del soterramiento, que tendrá un coste de 568 millones de euros, por lo que ahora serán Adif, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunifad Autónoma los que tendrán que tramitar los préstamos participativos necesarios para los próximos años.

La sociedad de la que forman parte las tres administraciones aprobó ayer los planes y presupuestos de las obras, 568 millones de euros que se dividen en 100,5 millones de inversión para 2018; 211 millones en 2019 y 173,8 millones en 2020.

Fusión en un único proyecto

El encuentro también sirvió para aprobar la unión de las distintas fases del proyecto en una única, agrupando el soterramiento de la estación de El Carmen y Barriomar, un proyecto que se aprobará a principios de año y que se licitará la próxima primavera para que el tren llegue a cota menos ocho. De esta forma se dará continuidad a las obras que están en marcha y se cumple el protocolo de 2006. Asimismo, en la reunión se abordó la ampliación del proyecto encargado a Aldesa, al sumarse el tramo del soterramiento de la Senda de Los Garres.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, afirmó que «el Ejecutivo regional está comprometido con el soterramiento» y que la reunión de ayer «afianza la colaboración de los tres gobiernos». Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, incidió en que no se venderá un billete del AVE y que «éste no operará de forma comercial hasta que no se haya iniciado el soterramiento» y dijo entender las dudas de los vecinos por los años de promesas incumplidas, «pero estamos dando muestra de presencia pública con reuniones cada quince días».

Sobre la moción aprobada en el Pleno del pasado jueves y presentada por los grupos de la oposición junto a la Plataforma solicitando que la Alta Velocidad se quede en Beniel mientras que se hacen las obras y que no se cierre el paso a nivel de Santiago El Mayor, el presidente de Adif insistió en que «la vía provisional es un requisito para hacer el soterramiento porque hay que liberar la línea actual», a lo que añadió que «desde Adif entendemos que la obra se debe acometer con la menor afección para los ciudadanos».