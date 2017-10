Concentración de policías en Murcia en apoyo a los agentes en Cataluña

Policías de Murcia se han concentrado esta mañana como parte de una movilización a nivel nacional, convocada "en todas las comisarias de España por los sindicatos" para exigir al Estado que defienda a los policías nacionales que estan "sufriendo el acoso de los secesionistas y radicales" en Cataluña, según explica Javier Monje, portavoz del Sindicato Unificado de Policías en la Región de Murcia.

Decenas de agentes de toda España han mostrado su apoyo frente a las comisarías durante unos minutos a los que operan en Cataluña. "Nuestros compañeros están en una situación muy difícil, les están echando de hoteles. Nos ponemos a su disposición por si hiciera falta poner cualquier denuncia por el odio a la Policía", ha asegurado el portavoz.

Jesús Monje ha lamentado que haya ciudadanos que odien a la Policía. "Nuestra exigencia al Ministerio de Interior es que no abandone a su suerte a los agentes, nos parece que hay una dejadez", ha añadido.

Por otro lado, los sindicatos de Policía no están contentos con la actuación de los Mossos d'Esquadra: "Queremos denunciar también la pasividad de los mossos, un cuerpo policial que se ha visto que no sirve para defender al pueblo catalán, porque no ha atendido los mandatos, dejan de hacer su trabajo y dificultan a los policías nacionales que obedecen ordenes que no son fáciles".