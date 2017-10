Decenas de miles de vecinos claman contra el muro que aísla sus barrios

Ideaban una manifestación multitudinaria y la han tenido. Decenas de miles de personas se sumaban este sábado al clamor liderado por los vecinos de los barrios de Murcia a los que un muro (o una pantalla de metacrilato, según insisten en puntualizar desde el PP) aislará como consecuencia de las obras del AVE en Murcia.

Los manifestantes se habían citado a las seis de la tarde en el paso a nivel de Santiago el Mayor, lugar en el que vienen concentrándose (desde hace décadas cada martes) los miembros de la Plataforma Pro Soterramiento. En algunas convocatorias eran apenas un puñado de personas. Ahora, su mensaje ha calado de forma importante en la opinión pública. Las Asociaciones de Vecinos Carmelitanos, Ronda Sur, Santiago El Mayor, El Progreso, Ermita del Rosario, Infante Juan Manuel Murcia Sur y Vistabella se sumaban, vía comunicado, a la marcha.

Llegaban apoyos a la reivindicación de ayer hasta dela ciudad portuaria. La Plataforma por la Biprovincialidad ´2es+´ invitaba este viernes a todos los cartageneros a que acudiesen a la manifestación de este sábado.

La abuela del soterramiento (Ana, una vecina de la zona de más de 80 años, entrañable por acudir, silla en mano, a las movilizaciones) aparecía inmortalizada en uno de los carteles que portaban los manifestantes. Entre las personas, familias enteras, niños inclusive, así como personas de avanzada edad. «Mi hijo dice que estoy mayor para estas cosas, pero, si no me muevo yo, quién se va a mover», decía un señor, de nombre Antonio, aspotado en las vías, a la espera de que comenzase la marcha.

No al muro. La consigna es clara. La hoja de ruta estaba prevista y difundida. Desde Santiago el Mayor, a la iglesia del Carmen, donde se apuntan vecinos llegados desde Alcantarilla. De ahí, a Martínez Tornel, a vibrar con Mil músicos por el soterramiento, como anunciaban en sus convocatorias. El lugar donde en Fiestas de Primavera se instala el Catafalco de la Sardina recibiría después a ciclistas y patinadores desde el Auditorio Víctor Villegas. Y de ahí, a Plaza Fuensanta.

«Este es el muro», se podía leer, escrito en grandes letras negras, en el autobús que iba la cabeza de la manifestación. En uno de sus laterales, «soterramiento ya». Justo detrás, una enorme pancarta amarilla, la que los vecinos suelen exhibir: «Soterramiento de las vías ya. Basta de promesas incumplidas».

Muchos de los que protestaban llevaban en la cabeza gorros de cartulina a modo de sombrero, en los que se leía: «Ni muros ni pantallas ni catenarias» y «empezad a soterrar y os dejaremos descansar».

Partidos políticos como Cambiemos Murcia y Podemos respaldan la manifestación. También Ciudadanos, que en el último Pleno de Murcia acusó a los dirigentes del PP de ser «los únicos responsables del bloqueo, aislamiento y daño económico y social a los vecinos del sur» si finalmente se sigue haciendo el muro. También la Asociación de Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia.

Especialmente emocionante fue el momento en el que los vecinos que habían salido de las vías se encontraron, a la altura de la iglesia del Carmen, con el centenar de personas que habían llegado caminando desde la localidad de Alcantarilla. Ellos tampoco quieren vías en su pueblo. Al unirse ambas protestas, aplausos y gritos de «sí se puede».

Otro grito festivo fue el hasta hace poco típicamente deportivo de «a por ellos, oé». Luego, los clásicos: «Ballesta, el muro en tu puerta» y «que no, que no, que no queremos muro».



Al ritmo de Corazón contento esperaban ciclistas y patinadores en Martínez Tornel. Frente a ellos, decenas de músicos, armados con guitarras, tambores, acordeones y flautas, interpretaron la versión de El Muro de Pink Floyd.

«Ballesta, enciéndenos la luz» y «sabojate», clamaron los manifestantes cuando, al pasar por la Gran Vía, vieron que las farolas que habitualmente iluminan la principal arteria de la ciudad estaban aún apagadas. Megáfono en mano, miembros de la plataforma animaron a los convocados a encender sus móviles y linternas para ir iluminando el trayecto. Las farolas, no obstante, se encendieron al cabo de pocos minutos.

El portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, dijo en su manifiesto (leído en una plataforma junto a la Dama de Murcia) que «esta tierra no se puede seguir gobernando servilmente al dictado de lo que diga Madrid». Al término de la manifestación, aún quedaba gente andando por El Carmen.