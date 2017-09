La manifestación pro soterramiento de hoy se pone folclórica

La Plataforma Pro Soterramiento se pone folclórica en la decimonovena jornada de protesta, que se celebra este sábado y para la que se ha realizado un fuerte llamamiento a la ciudadanía con el objetivo de que más murcianos se unan y reivindiquen la causa. Así, la Plataforma ha difundido la letra de una jota adaptada con la que esta noche cantarán para que el AVE llegue a Murcia soterrado y no se divida la ciudad.



Jota de La Algarada Soterrada

(Música popular: 'Por dónde vas a misa...')

A.-Por dónde viene el AVE

que no lo veo

por un soterramiento que han hecho nuevo

que han hecho nuevo

que han hecho nuevo

que han hecho nuevo

por dónde viene el AVE

que no lo veo

1.-Nos encierran en el barrio,

no nos dejan circular,

esta obra es un desastre

y la vamos a parar (bis)

EST. A.-

2.-No queremos más barreras,

guetos ni segregación,

esta es la ciudad de todos (y todas)

no queremos división. (bis)

EST. A.-

3.-Van a poner ascensores

pa cruzar al otro lao,

nosotros lo que queremos,

es el tren bien enterrao.(bis)

EST. A.-

4.-Y ahora digo a los que mandan

y a los que quieren mandar:

si quieren que el AVE llegue

lo tendrán que soterrar.(bis)

B.-No somos criminales

somos vecinos

que no queremos un muro

alto decimos

qué está pasando

qué está pasando

Policía que pega

y ellos robando

5.-Nos duele ya la barriga

y estamos hasta el carajo

de gritar "yo por arriba

y el AVE que vaya abajo". (bis)

B.-

6-Son ya más de veinte años

que nos llevan con el cuento

y a dónde se fue el dinero

que había pa`l soterramiento

B.-

7.-Creían que como siempre

tanto nos hemos tragao

les iba a salir redondo

pero se han equivocao. (bis)

B.-

8.-Estan construyendo un muro

Y nos quieren separar

Dejando el Sur como un gueto

del resto de la ciudad (bis)

C.-Por el soterramiento

aquí estamos

y sin soterramiento

no nos marchamos

no nos marchamos

no nos marchamos

A ver si a Ballesta

le queda claro

9.-La virgen de la Fuensanta

no quiere la pasarela,

porque dice que está alta,

que se cansa y se marea. (bis)

C.-

10.-Allá va la despedía

Seguiremos en la lucha

o se soterran las vías

o el AVE no viene a Murcia. (bis)

C.-

11.-Allá va la despedida

y no me quiero marchar

hasta que no me confirmen

que lo van a soterrar. (bis)

C.-