Buscan a unos menores que dieron una paliza a un scout en Espinardo

Un grupo de menores de edad ha propinado una paliza a un miembro del Grupo Scout de Espinardo, al que abordaron en la calle para robarle, tal y como informaron fuentes cercanas al caso.

Los hechos tenían lugar el pasado sábado, al término de una reunión de la asociación. La víctima, indicaron las mismas fuentes, fue caminando para tomar el tranvía en la parada de Los Rectores, y fue en el trayecto cuando le increpó un grupo de personas con afán de robarle.

El adolescente no llevaba nada de valor encima, salvo el bono del tranvía, por lo que no le sustrajeron nada. Sin embargo, le derribaron al suelo y le propinaron una paliza. Cuando el menor llegó a su domicilio, contó lo sucedido a sus padres. Fue llevado a un centro sanitario, para ser atendido de las magulladuras. Sus lesiones, por suerte, no son graves, confirmaron allegados a la víctima.

Este suceso tenía lugar el sábado, un día después de que otros tres menores de edad denunciasen ante la Policía haber sido agredidos en la calle Mayor de Espinardo por tres personas que, igualmente, iban a robarles. En este caso, los ladrones se llevaron un teléfono móvil, un monopatín y 50 céntimos de euro.

El Grupo Scout de Espinardo mostró su «condena total a todo tipo de violencia, sea física, verbal o institucional».

«Hemos sido siempre una entidad pacífica que ha apostado por la solidaridad y la mejora de la vida social. Nos consterna que sucedan este tipo de actos, pero jamás sumaremos nuestras voces a políticas discriminatorias que no crean en un mundo mejor para todos», expresan en un comunicado.

«Somos conscientes del problema de convivencia que sufre nuestro pueblo y por ello apoyaremos toda actitud social y política que se comprometa a transformar este panorama», hacen hincapié los Scout.