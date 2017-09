Luis Bermejo deja el Ayuntamiento de Murcia

El concejal no adscrito Luis Bermejo ha presentado esta mañana la renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Murcia. Bermejo abandonó el grupo de Ahora Murcia el pasado mes de marzo después de que sus compañeras Alicia Morales y Ángeles Moreno le acusaran públicamente de mantener relaciones societarias con personas investigadas por casos de corrupción urbanística.

El exconcejal de Ahora Murcia siempre defendió su imparcialidad y desde entonces ha ocupado la bancada de concejales no adscritos, a la que se sumó unas semanas más tarde el también exconcejal de Ciudadanos Javier Trigueros.

Bermejo ha explicado a La Opinion que abandona el Ayuntamiento de Murcia por motivos personales y profesionales. Así ha indicado que tras el verano ha intentado compaginar el trabajo en el Ayuntamiento con sus otras labores, pero ha visto que no le es posible, ya que "no le puedo dedicar al Consistorio el tiempo que éste necesita y no soy una persona que esté para calentar el sillón".

Con su salida el Consistorio pasa de tener 29 concejales a 28, por lo que Ahora Murcia tendrá que nombrar a un nuevo edil para ocupar el cargo que queda vacante con la salida de Bermejo. En el número 4 de la lista de la formación morada está la arquitecta Laura Mora.