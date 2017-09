Bernardo Cascales al rector Orihuela: "He sufrido lo indecible desde dentro de tu equipo"

La relación entre el rector de la Universidad de Murcia y el que hasta este verano fue su vicerrector de Coordinación e Internacionalización, Bernardo Cascales, está rota. Así de claro lo ha dejado Cascales en una carta enviada al rector y en la que se muestra muy duro con la gestión de Orihuela al frente de la institución.

Después de unas declaraciones en las que Orihuela aseguraba que la relación entre ambos seguía siendo estrecha, Cascales ha sentido la necesidad de hacer pública una misiva para dejar claro que eso no es así. "La falsedad de la información la conocemos tú, otras muchas personas, y yo".

Tras dejar claro este punto, la carta de Cascales va desgranando reproches al que hasta hace un tiempo era un compañero y amigo. El catedrático de Matemáticas afirma que se ha decidido a hacer el escrito para que nadie "pueda interpretar que sigo ligado a ti o complaciente al tipo de gestión que has ejercido y sigues ejerciendo".

En términos muy duros, Cascales asegura: "He sufrido lo indecible desde dentro de tu equipo al tratar de hacer cambiar desde ahí cosas que en algunas acciones realizadas se alejaban de mi principio básico para la gestión universitaria. (...) Mi disociación de ti es total e irreversible".

Unas líneas más adelante el exvicerrector asegura que ha escrito la carta "por ser fiel a mis principios y por ser fiel a muchas personas que me respetan, me quieren y así me lo han mostrado".

Cascales afirma que "se han hecho cosas bien, pero hay que hacer muchas más y con más respeto".

Los últimos párrafos de misiva, que tiene toda la comunidad universitaria, el catedrático los utiliza para asegurar que el problema entre ambos no se debe a una pelea puntual, sino que es fruto de problemas más profundos. "Rector, yo no he tenido una pelea con mi amigo Pepe Orihuela antes de mi decisión, como bien sabes. No me he ido por estar cansado ni por querer tener o no la razón en una actuación puntual, por importante que sea, en la que tú tengas que finalmente decidir, porque tienes la responsabilidad última de la universidad. Me he ido de tu lado por principios, tras un largo periodo tratando de influir desde dentro en la dirección de tales principios. Una diferencia de opinión puede ser la gota que colma el vaso que hace que una persona como yo dimita. Sin embargo, esta gota es, dos meses después, hasta irrelevante, y lo importante no es la gota que lo colma sino con qué y cómo se lleno", escribe.

El exvicerrector se despide pidiendo al rector que no vuelva ha hacer afirmaciones indicando que su relación actual es buena: "Esta carta solo existe porque yo no puedo aceptarte este tipo de comportamientos".

Esta redacción ha intentado ponerse en contacto con el rector o su departamento de comunicación para conocer su versión de los hechos sin que haya sido posible hasta el momento.