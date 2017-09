Ocupan las vías en la Senda de los Garres y paran un tren en la protesta prosoterramiento

La protesta prosoterramiento no cesa. Una noche más, y van trece días consecutivos (catorce si se incluye la noche de la Romería), más de mil vecinos de Murcia han salido a la calle este lunes para pedir el soterramiento de las vías de la Alta Velocidad y para protestar contra el "muro del AVE", una construcción que supondría, a su juicio, que "la ciudad quede partida en dos".

Los manifestantes, convocados por la Plataforma Pro Soterramiento, han partido desde el entorno del paso a nivel de Santiago el Mayor, el lugar habitual de las quedadas, y han marchado hacia Ronda Sur. Sobre las nueve de la noche, los vecinos han llegado a la conocida como la rotonda de Mediamark y minutos después han caminado en dirección la avenida Miguel Induráin.

Una vez que han llegado a la Senda de los Garres, los vecinos se han colocado en las vías, cortando el paso ferroviario. Un tren se ha detenido a su paso.

Uno de los cánticos escuchados ha sido el de "Ballesta, dimisión". Los manifestantes también corean consignas como: "Que no, que no queremos el muro" y "si no nos escuchan, seguimos en la lucha". Tampoco ha faltado el lema "el tren por abajo, nosotros por arriba".