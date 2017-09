´El muro´ de Pink Floyd suena por todas partes

Esta vez el clamor se transformó en canción. Murcia escuchó anoche la versión murciana del tema de Pink Floyd Another Brick in the Wall (Otro ladrillo en el muro) que sonó primero en un jardín próximo a las vías de Santiago el Mayor y después en el corazón de la ciudad, en la plaza Belluga.

Miles de vecinos acompañaron a cerca de 200 músicos que versionaron esta célebre canción de la banda británica para protestar contra la llegada de la Alta Velocidad en superficie y para reivindicar la eliminación del «muro del AVE», que, a su juicio, supondría «la partición de la ciudad».

Era el décimo día consecutivo de protestas (undécimo si se incluye la cita que desencadenó las marchas: la noche de la Romería), que esta vez se materializaron en forma de canción, con los vecinos coreando estrofas como «Eh, Murcia, no más muros, no», «eh, Murcia, soterramiento ya» y «esta obra es un desastre y la vamos a parar».

Antes, en la tarde, centenares de ciclistas partían desde Belluga hacia Santiago el Mayor, convocados por el colectivo Murcia en Bici, y que recorrieron las calles al grito de «no queremos división», según informó Europa Press.