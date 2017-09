Los vecinos llevan un ´muro humano´ a la puerta de la casa de Ballesta

Miles de personas volvieron a salir anoche a la calle, por octavo día consecutivo, para protestar por la llegada del AVE en superficie. El punto de partida volvió a ser el paso a nivel de Santiago el Mayor pero, una vez más, y como previamente se anunció en redes sociales, los vecinos salieron de ´excursión´. Los manifestantes dejaron las vías, recorrieron la avenida Torre de Romo, pasaron por el Puente de los Peligros y abarrotaron la Gran Vía. A su paso, agentes de la Policía Local cortaban y regulaban el tráfico.

Pero el destino esta vez no era llenar la arteria principal de la ciudad, sino poner un ´muro humano´ en la casa del alcalde, José Ballesta. Así, buena parte de los manifestantes se plantaron, para disgusto de algunos resientes de la zona, en una de las calles paralelas a la Avenida de la Constitución, donde reside el alcalde. Allí gritaron una vez más «que no, que no queremos muro» y «Ballesta, el muro en tu puerta». Después, los vecinos hicieron el recorrido a la inversa hasta llegar a las vías, donde terminó la movilización.

A las caras más habituales de concejales de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Murcia se sumaron también las del secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, quien llegó acompañado del diputado de Podemos en el Congreso Rafa Mayoral y el eurodiputado Miguel Urbán, quienes momentos antes de la concentración mantuvieron un encuentro con miembros de la Plataforma ProSoterramiento.