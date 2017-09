Seguridad ferroviaria es clara: "No puede haber paso a nivel en ningún caso"

Juan Bravo, presidente de Adif, ha estado esta mañana en Murcia para mantener un encuentro informativo con medios de comunicación y resolver todas las dudas que plantea la llegada del AVE.

La primera cuestión que Bravo ha dejado clara es que, la Agencia de Seguridad Ferroviaria ha zanjado el debate sobre el paso a nivel de Santiago el Mayor, que la ley impide mantener. Según Bravo, la Agencia ha sido rotunda en la respuesta a la consulta realizada por Adif: "Si hay vía nueva, esté electrificada o no, no puede haber paso a nivel cuando el nuevo tramo mide más de un kilómetro". En Murcia el trazado provisional medirá dos kilómetros. Para tranquilizar a los vecinos, ha asegurado que el paso peatonal de siete metros de altura que se instalará en el cruce de Torre de Romo con Santiago el Mayor "no será low cost".

Bravo ha explicado que el paso a nivel definitivamente quedará suprimido cuando el AVE comience a circular. Eso sí, durante el periodo de pruebas ya se producirán cortes por las noches. A finales de año está previsto que llegue a la estación del Carmen la línea de Alta Velocidad, por lo que es previsible que las pruebas de seguridad se inicien a principios de 2019, aunque ni el presidente de Adif ni el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que visitó la Región la pasada semana, han dado fechas concretas para la puesta en funcionamiento de los nuevos trenes.

El presidente de Adif ha insistido en que el corte duraría dos años y se ha comprometido a hacer todo lo posible para que se cumplan los plazos previstos.

Bravo ha garantizado que las obras que están proyectadas se realizarán, soterramiento incluido, puesto que hay presupuesto, y que, si las cuentas de 2018 no se aprobaran, Adif tiene fondos propios para garantizar su continuidad. Ha adelantado que los Presupuestos del Estado para el próximo año contemplan una partida de algo más de 100 millones para las obras. En total, la llegada del AVE a Murcia está presupuestada en 568 millones de euros. De esta cantidad, se invertirán 211 en 2019 y 173, en 2020.

Ha explicado que la vía provisional acogerá un tráfico de unos 90 trenes diarios, entre el AVE, los cercanías y las mercancías, y ha descartado que la estación de Beniel pueda utilizarse de forma provisional, dado que no reúne las condiciones para el tránsito de pasajeros ni para atender las necesidades de los maquinistas ni de la intendencia. Las instalaciones de Beniel tampoco reúnen condiciones, a juicio del presidente de Adif, para el acceso a las vías de los viajeros.

Además, no descarta que hubiese protestas de los usuarios del AVE si se desplazara la conexión fuera de la ciudad de Murcia.

Juan Bravo ha mostrado cierta perplejidad ante la desconfianza de los vecinos en las promesas de Adif y del Ministerio de Fomento y ha negado que la electrificación de la vía vaya a suponer ningún riesgo para salud de las personas que vivan cerca, dado que no ha ocurrido en ninguna otra ciudad. También ha tratado de aclarar que no hay "un muro", sino "una pantalla" junto a la línea.