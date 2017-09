La Plataforma Pro Soterramiento mantendrá sus protestas diarias

La Plataforma Pro Soterramiento ha acordado, en una multitudinaria asamblea celebrada esta tarde en el patio del instituto Mariano Barquero, mantener las protestas diarias en el paso a nivel de Santiago el Mayor y organizar dos grandes concentraciones, en Murcia y en Madrid, para que el Gobierno atienda sus reivindicaciones.

La Plataforma, que denuncia la actitud «inflexible» del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, durante su reciente visita a Murcia, hizo un llamamiento a que las protestas de cada día junto al paso a nivel se desarrollen pacíficamente, como han venido siendo durante todos estos años.

Además, durante la asamblea surgieron otras acciones reivindicativas, como una bicicletada el próximo viernes desde la plaza de Santo Domingo, y una gran manifestación en Madrid, para la que se sacarán autobuses. También habrá otra concentración en Murcia, similar a la que tuvo lugar en mayo. Se va a constituir una comisión para organizar estas nuevas acciones acordadas.

También se anunció la asistencia al Pleno del Ayuntamiento de Murcia del próximo día 28. «No vamos a caber en las pajareras», afirmó el portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, quien destacó que los vecinos más afectados por las vías del tren «están con más fuerza y más ganas que nunca».

«Esto no es una cosa de radicales de izquierda, sino de todo un pueblo. Hay votantes del PP que no aceptan que se parta la ciudad, No quieren el muro ni que se elimine el paso a nivel y piensan que la única solución posible es que el AVE se quede en Beniel mientras se realiza el soterramiento», indicó Joaquín Contreras.

La asamblea contó con un buen número de intervenciones, donde algunos vecinos propusieron nuevas acciones, como la de que una orquesta de música amenice las concentraciones diarias. Otros animaron a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Murcia a que presenten una moción de censura contra el alcalde José Ballesta.