Miles de vecinos claman por el soterramiento sin violencia

Los vecinos que llevan años (incluso décadas) manifestándose para pedir el soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Murcia lo hacen siempre de forma pacífica. Que algunos grupúsculos de violentos se estén apuntando estos últimos días a las protestas (y ensuciando, de este modo, las reivindicaciones de los afectados) es una circunstancia que desde la Plataforma Pro Soterramiento condenan sin fisuras.

Y es que los damnificados si finalmente se completa el muro que, denuncian, dividiría la capital murciana en dos no son violentos ni simpatizantes de grupos ultras, dejan claro. Son vecinos, familias enteras, con niños y ancianos, que desde hace tiempo se manifestaban cada martes en el paso de nivel de Santiago el Mayor para trasladar a la ciudadanía que, si el AVE finalmente llega en superficie, implicaría un prejuicio para sus barrios.

Miles de personas se concentraban este sábado desde las ocho de la tarde de este sábado en el paso a nivel de Santiago el Mayor para exigir, un día más, el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. Los manifestantes clamaban consignas como «Ballesta, el muro en tu puerta» (en referencia al alcalde de Murcia), «que no, que no, que no queremos muro» y «nosotros por arriba, el tren por abajo».

Una vez más, se desplegaba en las vías un amplio dispositivo policial para garantizar que la concentración se desarrollaba sin incidentes. Tras llegar a la Glorieta y ahí a la Delegación del Gobierno (en obras), los miles de manifestantes optaban por seguir su protesta por la calle Correos. Lo hacían megáfono en mano y con un lema contundente: «Basta de promesas incumplidas». «Y luego diréis que somos cinco o seis», coreaban.