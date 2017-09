Invitan a interpretar 'Another Brick in the Wall' en la protesta ProSoterramiento

Los vecinos de Murcia que apoyan a la Plataforma ProSoterramiento quieren hacer este viernes 'más ruido' que nunca para que se oigan sus reivindicaciones y están invitando a través de grupos de WhatsApp y de redes sociales como Facebook y Twitter a interpretar durante la concentración de esta tarde Another Brick in the Wall en Santiago el Mayor.

El comunicado difundido reza lo siguiente: "Buscamos músicos para tocar Another Brick in the Wall en Santiago el Mayor (en re menor). Ya somos unos cuantos, pero tenemos que ser muchos más. No importa el instrumento que toques. Sin injerencias. Solo músicos con la canción aprendida. Apúntate, comparte y difunde" y añaden un teléfono de contacto.

De momento son ya más de cincuenta músicos los que se han apuntado a esta protesta, pero sus impulsores quieren llegar a los doscientos para interpretar la canción de Pink Floyd, cuyo título en español es 'otro ladrillo en el muro'.

A pesar de la carga policial que ayer jueves desalojó por la fuerza la numerosa manifestación en las vías del tren de Santiago el Mayor de Murcia contra las obras del AVE en superficie y contra el muro que se construirá debido a dichas obras, la Plataforma ProSoterramiento y los vecinos que la apoyan volverán por cuarto día consecutivo a las vías, a partir de las ocho de la tarde. Esta vez, si los impulsores consiguen que acudan los músicos, con un himno bajo el brazo.