Claudia Almagro: "Los concursos de belleza no denigran a la mujer, nadie nos obliga a presentarnos"

Estudiante de Turismo, a sus 21 años habla inglés y alemán y le apasiona viajar. Vivió en Polonia y en un año visitó nueve países. Desde pequeña le entusiasman la moda y la belleza, una pasión que le lleva a no importarle vincular su carrera a las pasarelas. Su próximo objetivo: traer la corona a la Región.

Segura de sí misma y con las ideas claras. Así se muestra Claudia Almagro Rosell, la reciente ganadora de Miss Murcia y candidata a representar a España a nivel internacional en Miss Universo. Con 21 años y natural de Alcantarilla, aunque representó a La Alberca en el concurso, estudia Turismo y trabajó de Relaciones Públicas. La joven sabe bien cuál es su objetivo el próximo 24 de septiembre, cuando se celebra la gala final en España: «Dejar en buen lugar a la Región».

P¿Qué le llevó a presentarse a Miss Universo Murcia?

R Una noche, mientras trabajaba, una chica me vio, me informó del certamen y me animó a que fuera a algún casting. En cuanto salió el primero, el de La Alberca, me presenté y lo gané.

P ¿Se imaginaba que iba a ser la elegida?

R Qué va, siempre te preparas para no ser la ganadora y así no decepcionarte. Cuando dijeron mi nombre fue una sorpresa.

P Tras alzarse con la corona de Miss Universo Murcia, ¿qué le depara estas semanas?

R Un no parar. El 17 de septiembre me voy a Málaga de concentración con el resto de chicas elegidas en otras comunidades hasta el día 24, cuando es la final y se elige a Miss España.

P ¿Con qué sensaciones afronta ese momento?

R Con sensaciones muy buenas. Espero poder volver a traer la corona a la Región.

P ¿Qué cualidades cree que debe tener la chica que finalmente represente a España?

R Siendo realistas, lo fundamental es tener un canon de belleza que se ajuste a lo que el jurado busca. Además, bajo mi punto de vista es importante que la elegida tenga saber estar y una verdadera ambición por representar al país.

P Si no resulta vencedora, ¿acaba su camino como Miss?

R Para nada. Aunque no gane, me espera todo un año representando a Murcia, asistiendo a actos y eventos. Estoy contenta porque va a ser un buen trampolín para darme a conocer.

P Después de esto, ¿piensa encaminar su carrera hacia las pasarelas?

R Estudio Turismo en la rama de inglés y alemán, eso es lo primero. Por otra parte, la moda y la belleza siempre me han gustado desde bien pequeña, así que por supuesto que no me importaría estar ligada a ese mundo.

P Un mundo con muchos prejuicios? ¿Qué opinan sus padres?

R Mi familia desde un primer momento me ha apoyado. Han sido un plus. Me han ayudado mucho con la ropa, las presentaciones... Siempre están ahí.

P ¿Qué piensa de los que critican los concursos de belleza y aseguran que denigran a la mujer?

R Se equivocan. Son ellos lo que tienen el prejuicio sexista y lo ven de una forma machista, a nosotras nadie nos obliga, lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, así que los que critican tienen ellos el problema.

P Cuando no está centrada en sus estudios o en la moda, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

R Viajar, sin duda. Este año he tenido la suerte de visitar nueve países. De hecho estuve viviendo en Polonia un año.