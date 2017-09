«Al arrastrarme me dejaron quemaduras de primer grado»

Joaquín Ruiz lleva unos ocho años apoyando a la Plataforma Pro-Soterramiento. Acude cada martes a las manifestaciones que se celebran en las vías a su paso por Santiago el Mayor y el jueves no faltó a la concentración nocturna que acabó con la intervención de la Policía Nacional.

Joaquín se encontraba en las vías protestando una vez más por el muro del AVE cuando vio como se acercaban furgones policiales. «Al ver llegar a los agentes hicimos una sentada. Entre dos me cogieron cada uno de un pie y me arrastraron por el suelo para conseguir sacarme de la vía. Me han dejado quemaduras de primer grado en la espalda», relató Joaquín ayer.

El manifestante cree que la intervención policial fue desmedida. «Allí nos reunimos familias y los agentes no tuvieron muchos miramientos», apuntó.

Pese a que desde el Ministerio anunciaron que el AVE va a llegar soterrado hasta la estación de El Carmen, aseguró que van a seguir luchando por sus exigencias. «Nos han engañado muchas veces, no nos fiamos de la palabra del ministro», sentenció Joaquín, que, involucrado con la causa, volvió a acudir a la concentración de anoche.