El AVE 'arrolla' los negocios

Los propietarios han recurrido a un abogado para denunciar la situación y "parar las obras si es necesario"

Los vecinos de la Orilla de la Vía de Murcia no pueden dar crédito a los continuos cambios en cómo les afecta el proyecto de llegada de la Alta Velocidad a Murcia y denuncian la falta de información por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), responsable de la obras. Los últimos afectados son los negocios, concretamente el Mesón Paco, un bar familiar que lleva abierto más de veinte años en esta zona y que ve peligrar su futuro ante las nuevas expropiaciones que publicó el BORM la pasada semana.

Para sorpresa de sus dueños, Francisco y Rosario Martínez, ADIF ha cambiado la zona afectada por la expropiación, que ha pasado de 3 a 15 metros lineales, lo que supone la pérdida de los 240 metros cuadrados de aparcamiento que tienen en la puerta del local, además de otros 70 metros de un terreno adyacente. Lo que más les ha molestado es que desde Adif no den información. «La pasada semana nos convocaron a una reunión en la que sólo nos dijeron que saldrían publicadas las expropiaciones y de pronto nos encontramos con la sorpresa», explica Rosario Martínez.

Su hermano Francisco, que es el que se encarga del mesón, denuncia que si les quitan el aparcamiento perderán también el acceso al negocio, «lo que supone prácticamente obligarnos a cerrar porque quién va a venir si no puede ni entrar», destaca. Además, dice no entender por qué han incluido este terreno en las expropiaciones y no han metido también el bar y la vivienda, ya que «no tiene sentido dejarlos si no tienen acceso».

Los propietarios del Mesón Paco, que han notado un descenso drástico de los clientes desde que comenzaron las obras, acudieron el martes a pedir explicaciones a ADIF, pero no obtienen ninguna respuesta. Por ello se han puesto en manos de un abogado para denunciar lo que consideran un «atropello», letrado que ya les ha informado de que probablemente el tema termine en juicio, algo que no les importa, ya que dicen estar dispuestos «a parar las obras del AVE si es necesario».

Otra de las denuncias que hacen estos vecinos es la ocupación 'ilegal' por parte de la empresa que está realizando las obras de un terreno privado que es de su propiedad sin pedir permiso. «Han instalado allí maquinaria, excavadoras y material sin preguntarnos, llegando a bloquearnos la entrada a la casa», afirma Antonio Martínez, sobrino del dueño del Mesón Paco.

Ante esta situación el concejal de Cambiemos Sergio Ramos pide explicaciones por lo que considera «una nueva chapuza» y denuncia que «ADIF vuelve a demostrar que no tiene ninguna sensibilidad con los afectados». Por ello pide al Ayuntamiento que proteja a sus vecinos, ya que «tiene una responsabilidad muy importante».