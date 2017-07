Desalojan un ala del Morales por un fuego en un laboratorio

C. S

Estado en el que ha quedado el laboratorio C. S

Todo quedó en un susto, por suerte. Un conato de incendio de madrugada creaba la alarma en el hospital murciano, aunque no tuvo consecuencias, según relatan fuentes de los Bomberos de Murcia. Fue en la sala confinada del servicio de Anatomía Patológica del Morales Meseguer.

Bomberos de Murcia, tanto del Infante como de Espinardo, se pusieron manos a la obra pasadas las tres de la madrugada tras recibir el aviso. Se desplazaron al lugar veinte efectivos, en seis vehículos. Estuvieron allí cerca de dos horas, para revisar la zona y asegurar que no había peligro.

También la actuación del equipo de primera intervención del propio hospital permitió que las llamas no se extendieran más allá de la pequeña sala, en la que además de aparatos, hay parte de los productos necesarios para las analíticas. De no haberse controlado, estas sustancias podrían haber provocado una extensión mayor del incendio, según fuentes de la Consejería de Salud.

Al parecer, el fuego se inició en un horno, ubicado en un laboratorio de la primera planta en el que no había nadie al tratarse de las tres de la mañana. Según explican las fuentes, bajo el horno había unas garrafas con disolvente que contribuyeron a propagar el fuego.

Tras desatarse la alerta, se tomó la decisión de evacuar un ala de la segunda planta que estaba justo encima del pasillo en el que se desató el fuego.

En la primera planta no había nadie en ese momento ya que no es una zona en la que ingresen enfermos.

Conforme al protocolo de emergencias, los 16 pacientes de la segunda planta derecha, situada justo encima de la sala siniestrada, fueron evacuados al ala izquierda del hospital, donde permanecieron hasta que la normalidad quedó plenamente restablecida.

Asimismo, se avisó al resto del hospital, pero no tuvieron que ser evacuados los enfermos y trabajadores de las demás plantas.

A las cinco de la madrugada todos los pacientes habían regresado a sus habitaciones por su propio pie, se retiraron los medios externos y el servicio de limpieza y mantenimiento procedió a la limpieza de los acceso al lugar del incendio. Al tratarse de un laboratorio en el que podía haber gases que resultaran tóxicos el protocolo fue muy exhaustivo.

Todas las conexiones eléctricas del hospital se desconectaron siguiendo el protocolo. Las ventanas se abrieron para poder ventilar la zona del edificio afectada. La normalidad quedó restablecida en el hospital en apenas dos horas, gracias a la actuación del equipo de primera intervención, el personal de guardia, que actuó de forma ordenada y tranquila, y el equipo directivo, que se desplazó al centro hospitalario, informó Salud.

La Policía Científica investiga qué fue exactamente lo que originó el incendio.