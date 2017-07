Poemas en apoyo a los trabajadores del Gaya

Decenas de ciudadanos han acudido esta tarde a apoyar a los trabajadores del Museo Ramón Gaya de Murcia en el acto que ha organizado el escritor y crítico literario José Cantabella. Los poemas han adquirido un sentido reivindicativo, ya que los asistentes se han animado a participar en lectura y recogida de firmas como respaldo a los empleados de este centro municipal, que acumulan seis nóminas sin cobrar a la espera de que el Ayuntamiento solucione la situación de ilegalidad en la que se encuentran.

La cesión ilegal de trabajadores no es una irregularidad que afecte únicamente al Museo Ramón Gaya, sino que la mayoría de los centros culturales y museos del municipio se encuentran en la misma situación, de ahí que sus trabajadores se hayan unido en una plataforma para pedir que también se resuelva su situación. También han levantado la voz los grupos de la oposición en la Glorieta, quienes no entienden, tras haber llevado el asunto a varios Plenos, cómo se consiente esta situación y no se le pone solución.

Tras el vencimiento del contrato que tenían los trabajadores del Museo Ramón Gaya con la empresa encargada de proporcionar el personal el pasado mes de enero, el próximo será el Museo de la Ciudad, que acaba este verano, «pero también existe cesión ilegal de trabajadores en el Museo de la Ciencia, en el Puertas de Castilla, en Los Molinos del Río hay una trabajadora como autónoma, y los centros de interpretación La Muralla y San Antonio el Pobre», aseguraron los afectados.