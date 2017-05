La Fiscalía no se opone a que el portero que agredió a Andrés quede en libertad

«La víctima no es Hristo: la víctima es Andrés Martínez Cerón. Un chico al que la actuación de una persona le ha cambiado la vida para siempre». Así de contundente se mostraba hoy el abogado Francisco Adán, que lleva la defensa de la víctima del ´caso 609´. Lo hacía en la vista que se celebraba en la Audiencia Provincial de Murcia para decidir si se le concede la libertad al portero que, desde el 14 de diciembre, está en prisión por pegar al joven Andrés un puñetazo que lo llevó a la UCI de la Arrixaca.

En su alegato, Adán aludía a la «gravedad de las penas a imponer y el riesgo de fuga evidente». «Lo único que veo es a un búlgaro residente en España, que en su momento tuvo trabajo, que ahora no tiene, y no encuentro el documento de que la familia resida en España. No aparece un certificado de empadronamiento de la familia», manifestó.

Recordó que, en el caso de que Hristo salga libre, y quiera escaparse, «de España a Bulgaria no necesita el pasaporte».

La Fiscalía no se opone a la puesta en libertad del portero. La representante del ministerio Fiscal ha señalado este martes durante la vista del recurso presentado por la defensa del detenido que no se opone a su solicitud de excarcelación si presenta una fianza de 6.000 euros, se le retira el pasaporte y se le obliga a presentaciones periódicas en el juzgado.

La sala de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia será ahora la que deberá decidir si estima el recurso y, en consecuencia, acuerda la puesta en libertad hasta la celebración del juicio.

Andrés Martínez, que pasó un mes en estado de coma después de recibir un brutal puñetazo de un portero de discoteca el 11 de diciembre de 2016, sufre lesiones neurológicas. El ataque fue grabado con un teléfono móvil por una mujer que presenció lo ocurrido y se considera prueba clave en este caso en el que se ha solicitado la condena por tentativa de homicidio.