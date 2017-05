El muro del AVE quedará a 80 centímetros de las viviendas

El muro que separará las vías del tren por las que pasará la Alta Velocidad quedará a 80 centímetros de algunas de las viviendas que hay en la Senda de Los Garres. Los técnicos de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) han mantenido una reunión esta mañana con un grupo de afectados por las obras, a quienes les han trasladado que los trabajos para la construcción del muro de hasta cinco metros de altura comenzarán "de inmediato".

El anuncio ha dejado descolocados a muchos de los afectados, quienes consideran una "imposición" el proyecto de Adif y han criticado las formas en la que ha sido convocada la reunión de hoy, avisando a los interesados puerta por puerta o por teléfono sin una comunicación oficial y "citándonos en la calle, sin documentos ni planos de cómo nos afectarán las obras", ha indicado María Dolores Faura, una de las vecinas de la zona norte de la Orilla de la Vía.

Las marcas de color fluorescente en el suelo ya indican la línea que seguirá el muro, una pantalla de hormigón que quedará a sólo 80 centímetros de la entrada de la vivienda de Juan Fernández, uno de los vecinos de mayor edad que se ha enfrentado sin dudarlo hoy a los técnicos de Adif, a quienes les ha indicado que no cederá, ya que "con ese muro jamás podré llegar con el coche a la puerta de mi casa, el único patrimonio que me queda". Su hijo, Juan Pablo Fernández, ha explicado a esta redacción tras la reunión que, según los técnicos, "el muro contará con pantalla sonora y pantalla antivibraciones, pero eso no nos sirve de nada si está a 80 centímetros de la vivienda".

Los afectados consideran que lo lógico sería expropiar las viviendas, ya que con el muro de hormigón y el AVE pasando a unos metros de las casas "no se puede vivir":

Los técnicos han comunicado a los afectados que las obras arrancarán de inmediato porque el muro se hará en terreno de Adif y no necesitan autorización, aunque por otra parte les han asegurado que en los próximos días les visitarán casa por casa para que firmen un documento oficial, ante lo que María del Carmen Zapata, vecina de la vivienda número 105 de la Orilla de la Vía, ha explicado que "encima nos dicen que el informarnos ha sido una deferencia que tienen con nosotros porque el hacerse la obra en su espacio no tendrían por qué hacerlo".

Reunión 'secreta'

Los técnicos que Adif que han acudido esta mañana a reunirse con los vecinos se han visto sorprendidos cuando al llegar se han encontrado con varios concejales de la oposición (Mario Gómez de Ciudadanos, Sergio Ramos de Cambiemos y Ángeles Moreno de Ahora Murcia), miembros de la Plataforma ProSoterramiento y los medios de comunicación. El ingeniero de la Concejalía de Fomento Pablo Marín ha informado a los asistentes de que los técnicos se negaban a mantener el encuentro si estaban presentes los concejales y los periodistas, por lo que finalmente se han reunido a solas con los vecinos en la cochera de uno de ellos.

El portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, ha considerado que "algo ocultan cuando no quieren que estemos los representantes de las asociaciones y la prensa". "Esta es la transparencia que tanto defienden", ha subrayado. La concejala de Ahora Murcia ha denunciado que el proyecto no ha contado con exposición pública, ni estudio de ruido ni impacto ambiental, y ha dicho que sólo coincide en un 18 por ciento con el planteamiento inicial, "de ahí que esté en manos de la Fiscalía". Por su parte, el concejal Sergio Ramos se ha mostrado sorprendido de que "los técnicos de Adif veten a la prensa" y ha recordado la manifestación que hay prevista el sábado para pedir el soterramiento de la Alta Velocidad. Mientras que el portavoz de Ciudadanos ha asegurado que desde los grupos municipales emprenderán acciones porque "no pueden construir muros a las puertas de las viviendas sin garantizar el acceso de los vehículos de emergencias como ambulancias y bomberos".