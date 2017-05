"No me enorgullezco de haber tirado la bici al río"

César, el joven que colgó en Instagram un vídeo en el que se le veía arrojando al río una bici del servicio público Muybici desde el Puente de los Peligros de Murcia, asegura estar "enormemente arrepentido".

En un mensaje enviado a LA OPINIÓN, César asegura que es consciente de su error. "No me enorgullezco de haber tirado la bici. Sé que no estuvo bien y estoy arrepentido", dice, y añade que "no merece la pena" explicar por qué lo hizo. "Pero sí puedo decir que lo hice sin realmente darme cuenta de la gravedad de los hechos".

César, a quien en el vídeo se le ve acompañado de otros jóvenes que graban el acto vandálico con un móvil, asegura que es un usuario habitual del servicio de Muybici "para ir a trabajar", por lo que reconoce estar "molesto conmigo mismo, pues no puedo tirar a un río un transporte que incluso yo uso para facilitarme la marcha a cualquier sitio".

Asimismo, el joven deja claro que poco después de arrojar la bicicleta al río Segura se puso en contacto con la empresa a través de un correo pidiendo perdón y asumiendo los gastos que su acto vandálico pudiera haber ocasionado. Además, añade, "me puse en contacto con la Policía y espero que esto se arregle lo antes posible", explica este joven, que el año pasado participó en el programa Un príncipe para tres princesas, que emite Cuatro.

A pesar de que César reconoce su error por tirar la bici al río y difundir este acto a través de las redes sociales, por lo que pide perdón "a la ciudad de Murcia y a todo aquel al que le haya molestado", el joven aclara que, "por suerte, no hice nada malo a nadie y mucho menos mate a una persona, por lo que tiene arreglo".

La Policía Local de Murcia abrió diligencias poco después de conocer este acto vandálico y envió al juzgado una denuncia con el vídeo, además de movilizar a los técnicos para sacar la bicicleta del río, para lo que fue necesario una barca y un operario del Ayuntamiento.