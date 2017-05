Agua sucia y basura inundan el canal de los Molinos del Río

La popular campaña 'No seas marrano', puesta en marcha por el Ayuntamiento de Murcia, parece no estar dando sus frutos, al menos en lo que al río respecta.



El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha denunciado el estado de suciedad del canal de entrada a los Molinos del Río, junto a la entrada de la sala Caballerizas, tal y como publicó este diario hace unas semanas ante las quejas vecinales.



Durante una visita al lugar, Tornel ha comprobado que el agua del canal ha comenzado a corromperse y el cauce está lleno de envases de vidrio y de plástico, entre otros desperdicios. Para demostrarlo, desde el partido hicieron fotografías.



En las imágenes, queda constancia de que mucha gente no ha tenido pudor alguno a la hora de arrojar al agua sus desperdicios, especialmente bolsas de basura y botellas. Se ven desde litros de cerveza a botellas de plástico de agua mineral. Muchas han quedado varadas en los márgenes del río y otras ensucian el agua. Una situación ante la cual, a juicio de Cambiemos, en la cual el Consistorio, dirigido por José Ballesta, debería de tomar cartas en el asunto.



Por ello,Nacho Tornel ha exigido al equipo de Gobierno que tome medidas para evitar que el canal, situado en el entorno de uno de los mayores complejos molineros de Europa, siga deteriorándose, prosigue la formación 'heredera' de IU.



El edil ha llamado la atención sobre la necesidad de «revisar los protocolos de limpieza y atención de espacios tan significativos del municipio, que son lugares de referencia para los visitantes, continúa el comunicado», hace hincapié Cambiemos.



«El Gobierno municipal pide a los ciudadanos y ciudadanas que no sean marranos pero esta desantención desacredita al Ayuntamiento para exigir ese comportamiento», subraya Tornel.