Máximo: tres mascotas

La nueva ordenanza municipal de Protección Animal, que fue aprobada ayer en la reunión de la Comisión de Bienestar Animal, limitirá la tenencia de mascotas dependiendo del tipo de vivienda que tengan los dueños. El texto del borrador que recibió ayer el vistobueno y al que ha tenido acceso LA OPINIÓN recoge que en el caso de perros o gatos su número no podrá superar los tres animales en viviendas urbanas y los cinco en viviendas residenciales o rurales. Esta limitación se introduce en el nuevo texto con el objetivo de que se cumplan unos estándares respecto a alojamiento e higiene, así como para evitar riesgos sanitarios y molestias o peligro para el vecindario. Una forma de luchar contra los casos de hacinamiento.

No obstante, el texto señala que los dueños pueden tener más mascotas de las que recoge la norma si obtienen la correspondiente autorización especial de los servicios municipales competentes.

La nueva ordenanza, que logró el consenso ayer de los grupos municipales de PP, PSOE, Cambiemos y Ciudadanos (no acudió ningún representante de Ahora Murcia a la reunión), así como de las protectoras, el Colegio de Veterinarios, la Consejería y los técnicos, inicia ahora el trámite legal, por lo que irá a Junta de Gobierno y a Comisión de Pleno para recibir la aprobación definitiva en el próximo Pleno de este mes de mayo, tras lo que se abrirá un periodo de exposición pública de un mes para que pueda recibir alegaciones.

Con esta normativa se pretende actualizar la que está actualmente en vigor y que data de 1998, por lo que «ha quedado anticuada», según han manifestado diversos concejales que han trabajado el nuevo texto. En él se establecen varias prohibiciones como la cesión de animales a menores de edad sin la autorización de sus padres; la práctica de mutilaciones (extirparles uñas, cuerdas vocales, orejas o rabo) con fines estéticos; y el uso de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o maltrato.

Tasa de 30€ para entregarlos

Una de las novedades que también destacan del borrador de la nueva ordenanza es que la entrega de animales por un particular en el Centro Municipal de Control de Zoonosis estará sujeta al pago de una tasa administrativa de 30 euros, aunque éstos no sean de su propiedad. Este punto aún no está cerrado, ya que está previsto debatirlo en las nuevas Ordenanzas Fiscales para el próximo año 2018.