17.000 platos calientes en Jesús Abandonado

La Fundación Jesús Abandonado ha atendido a más de 700 personas en lo que va de 2017 y ha prestado 17.000 servicios de alimentación en ese mismo periodo. De seguir con este ritmo de asistencia, la Fundación prevé alcanzar cifras de asistencia muy similares a las conseguidas en 2016, cuando ofreció 300.000 servicios de alimentación. «La tendencia se mantiene y, por los datos recabados en los primeros meses de 2017, vamos por el mismo camino que en 2016, sobre todo, por lo que se desprende del nivel de ocupación, que en ningún momento ha descendido del 94 por ciento», según ha hecho saber el director de la Fundación Jesús Abandonado, Daniel López.



En total, 250 personas comen diariamente en los comedores de Jesús Abandonado y, en los cuatro primeros meses del año, el servicio de alojamiento ha atendido a más de 400 personas, solamente en corta y media instancia. Si se incluye la larga estancia (residencia para personas sin hogar) suman más de 450 personas atendidas.



En este sentido, ha destacado la presencia femenina, con 22 mujeres que están en Jesús Abandonado este año. El año pasado, las mujeres rondaban el 12 por ciento del total de personas atendidas, lo que es significativo, según el director de la Fundación.



López ha señalado que están detectando en el comedor social la figura de personas que están trabajando de forma intermitente con empleos con cuyo salario no alcanzan para cubrir sus necesidades, por lo que Jesús Abandonado complementa su alimentación. En total, la Fundación cuenta con unas 90 personas en esta situación que se están beneficiando de los servicios de alimentación, según López. Hasta que no empiezan a obtener ingresos, la Fundación se preocupa de que, por lo menos, en el primer y segundo mes «cuenten con una bolsa de bocadillos para que puedan comer en el trabajo, porque hay algunos a los que no les alcanza ni para eso».



En los servicios de empleo y formación, la Fundación Jesús Abandonado atendió a más de 120 personas en 2016, según López, quien indica su intención de poner en marcha después del verano un centro de empleo y formación justo detrás del comedor social para darle una mayor visibilidad y dotarla de una aula de formación «en condiciones y homologada». En total, la Fundación Jesús Abandonado cuenta con 350 voluntarios que son constantes, todas las semanas, así como en torno a medio centenar de profesionales.



López se ha referido a la exposición fotográfica que la Fundación inauguró el pasado sábado sobre 'Postales para un niño', obra de teatro de creación colectiva interpretada por personas acogidas por esta institución con el apoyo de actores profesionales.