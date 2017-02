Cortinas en lugar de puertas en el Morales Meseguer

Varios pacientes del Hospital Morales Meseguer de Murcia han mostrado su malestar por la falta de intimidad en las habitaciones, ya que en un ala de la tercera planta éstas no tienen puertas y en su lugar hay cortinas.

Tanto enfermos como familiares se quejan de la saturación de he existe en el centro hospitalario de referencia del Área VI de Salud y consideran que no es lógico que tengan que aguantar estas situaciones en un momento en el que no hay problemas de saturación por gripe, que es lo habitual en estas fechas.

Algunos de los afectados han explicado a esta redacción que llevan incluso tres días en esta zona del hospital, "por lo que no es una cosa puntual, ni que nos hayan puesto aquí mientras que nos trasladan a otras habitaciones en condiciones".

Hay que recordar que el Hospital Morales Meseguer de Murcia es uno de los que más está sufriendo la saturación de estas fechas y en varias semanas consecutivas ha tenido que suspender operaciones ante la falta de camas para ingresar a los pacientes.

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que no tiene incidencias relevantes en el Hospital Morales Meseguer y que la planta a la que hacen referencia estos pacientes es la que corresponde al Hospital de Día Quirúrgico, "al que a veces se recurre si necesitan alguna cama".