Reordenarán el ocio nocturno con más seguridad en Atalayas y Mariano Rojas

Una mesa de trabajo analizará las diferentes zonas de ocio nocturno en Murcia para mejorar los horarios, servicios y seguridad. Así se aprobó ayer en el Pleno de febrero del Ayuntamiento de Murcia gracias a una moción conjunta de los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos, Cambiemos y Ahora) que salió adelante pese a la abstención de los concejales populares. La idea es que se haga un análisis pormenorizado de cada una de las zonas del municipio, ya sea en el casco urbano o en las afueras, para establecer medidas que hagan compatible el derecho de los empresarios a abrir locales con el descanso de los vecinos, para lo que se analizarán horarios, se mejorará el transporte público, la seguridad, y la iluminación, principalmente en las zonas periféricas.

El concejal socialista Enrique Ayuso expuso que actualmente estas zonas no están bien reguladas, «por lo que hemos recibido quejas de los empresarios del sector». En este caso mencionó los locales de Atalayas y Mariano Rojas, donde dijo que hay problemas de escasa iluminación, lo que conlleva falta de seguridad, y criticó que no se piense en estos emprendedores «que han sacado sus negocios a las afueras para no molestar a los vecinos».

En estos argumentos también coincidió la concejala de Ahora Murcia Alicia Morales, quien abogó por buscar un equilibrio entre el descanso de las personas que viven en las inmediaciones de las zonas de bares y el quienes quieren disfrutar de su derecho al ocio.

Desde la oposición también Nacho Tornel, portavoz de Cambiemos, dijo que «lo principal es buscar mecanismos ágiles» que aporten soluciones sin dilatarse en el tiempo y Mario Gómez, de Ciudadanos, se preguntó qué aportaciones ha hecho el Consejo Sectorial del Ruido para mejorar el ocio nocturno, poniendo en duda que su labor sea realmente efectiva.

Ante las propuestas de la oposición el concejal del PP Antonio Navarro Corchón señaló que en el Consejo del Ruido están representadas las tres grandes asociaciones de empresarios y «ya existe un órgano en el que debatir». Además, puntualizó que la zonificación acústica es diferente a la zonificación urbanística y anunció que en breve saldrá a licitación el Mapa Estratégico del Ruido con el que se regularán las zonas.

Así, con el vistobueno a la creación de la mesa de trabajo se propondrá la creación de una nueva normativa con la que se regulen, además de las zonas de ocio, los horarios que se van a aplicar en el municipio de Murcia.

El Museo de la Ciencia y el Agua se integrará en las actividades de ´Murcia Río´

«Cuando llueve en Murcia llueve dentro del Museo de la Ciencia». Así lo afirmó ayer la concejala socialista Begoña García Retegui al defender una moción presentada por su grupo municipal en el Pleno del Ayuntamiento para que se ejecuten las inversiones aprobadas en noviembre de 2015 para mejorar las instalaciones de este Museo. La propuesta, respaldada por todos los grupos y que obtuvo la abstención del PP, plantea que las obras se acometan con un presupuesto plurianual en el que se tenga en cuenta un proyecto de remodelación y ampliación del actual edificio.

García Retegui consideró que «es fundamental que el Museo de la Ciencia y el Agua se integre en ´Murcia Río´ y se tengan en cuenta estas instalaciones en las actividades que se programen, tanto de educación ambiental como infantiles». Ante esta propuesta el concejal responsable de Cultura, Jesús Pacheco, explicó que en el mes de abril de 2016 ya se planteó la necesidad de realizar un estudio de la estructura del edificio y un segundo estudio geotécnico sobre el terreno. «Por ello se cerró el Museo durante una semana en verano para hacer las catas necesarias», dijo Pacheco, al tiempo que confirmó que en el borrador de presupuestos para 2017 (cuentas que aún están sin aprobar) se contempla una partida para comenzar con los proyectos previos. En este caso, Francisco Javier Trigueros, de Ciudadanos, y Nacho Tornel, de Cambiemos, le puntuali zaron que «nada tiene que ver un proyecto con el otro y es una pena que el presupuesto contemplado tarde tanto en llegar».