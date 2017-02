Dará mil euros de recompensa a quien encuentre a su loro

"Seguimos pidiendo la colaboración de todos vosotros: como sabréis, Princesa se perdió el 22 de enero en Las Torres de Cotillas. Se vio por La Contraparada y no tenemos ya noticias de ella. Sigamos difundiendo para que vuelva con su familia".

Es el mensaje que ha colgado la web Loros de Murcia, con el fin de tratar de localizar a un ave de la que su propietario, José Antonio Gambín, no tiene noticias desde hace más de un mes.

De hecho, para estimular la búsqueda de la mascota, el dueño de Princesa ofrece mil euros a quien encuentre al loro y se lo devuelva.

Según palabras de Gambín publicadas en Loros de Murcia, se encuentra triste y "tratando de no pasar por los sitios que me traen recuerdos" de Princesa. "Cuando te llega tan cerca del corazón, realmente es uno más de la familia", explica, a lo que añade que "no voy a decir que sea como un hijo, porque la pérdida de un hijo debe de ser algo insuperable, pero para mí, en este momento, es lo que más se parece".