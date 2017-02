Cerca de 170.000 usuarios de la ORA se pasan del tique en papel al pago digital

Las nuevas tecnologías se van haciendo hueco en nuestro día a día, un avance que no podemos dejar atrás porque nos facilitan multitud de tareas cotidianas, incluso una tan común como el aparcamiento. Esta apuesta por las aplicaciones móviles se ha visto reflejada en las zonas de estacionamiento en la vía pública de la ciudad de Murcia reguladas por la ORA que el pasado año 2016 vieron reducido su número de usuarios en 169.000 personas. Pero esta pérdida no ha sido tal, ya que ha habido un trasvase de conductores que usan las máquinas expendedoras de tique a los que han decidido apostar por la aplicación móvil ElParking, con la que se puede pagar desde el móvil por el tiempo que vayamos a usar la zona azul o incluso renovar el tique aunque no estemos cerca del vehículo.

El espacio de la ORA está muy solicitado, pese a que en la ciudad hay un total de 5.910 plazas, de las que 2.746 corresponden a la zona naranja de residentes; 2.408 son de zona azul; y las 756 restantes, de zona verde, con una tarifa más reducida y un mayor periodo de tiempo.

Según el balance de la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, el pasado año 2016 hubo 4.434.862 usuarios de la ORA, de los que 3.952.120 utilizaron las máquinas expendedoras y 482.742 el teléfono móvil, frente a los 4.432.074 del año 2015, de los que 4.121.319 sacaron tique y 310.755 utilizaron ElParking.

La nueva aplicación ElParking que facilita el pago de las tasas de la zona azul a través del móvil entró en funcionamiento el pasado mes de noviembre, una aplicación móvil que sustituyó a la que existía con anterioridad (EysaMobile), aunque las dos estuvieron conviviendo de manera simultánea durante unas semanas para facilitar el cambio a los usuarios.

Desde el Consistorio afirman que se trata de una de las aplicaciones más punteras en cuanto a movilidad urbana en el panorama nacional, ya que dispone de una interfaz sencilla de utilizar con un rendimiento mejorado. Una aplicación que en breve también permitirá reservar y pagar la plaza de estacionamiento en los aparcamientos públicos repartidos por toda la geografía nacional.

Desde la implantación del pago por aplicación móvil hace más de dos años en Murcia han sido más de 9.000 los usuarios que han optado por pagar la zona azul a través de su teléfono móvil. A diferencia del pago en el parquímetro, cuando un conductor saca un tique en la aplicación puede recibir avisos y notificaciones relacionadas con su tique de la zona regulada. La nueva aplicación puede descargarse de forma gratuita en las tiendas oficiales de aplicaciones para teléfonos Android e IOS y desde la web oficial www.elparking.com.