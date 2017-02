¿Quiere López Rejas resucitar La Paz?

El promotor José López Rejas no parece estar dispuesto a que la Mesa de Trabajo que se ha constituido sobre la rehabilitación de La Paz tumbe de forma definitiva su proyecto de reforma integral del barrio. Por ello, y como secretario de la Junta de Compensación a la que están adheridos 1.380 vecinos, hoy se dejó ver por la Glorieta y entregó en persona en cada uno de los grupos municipales una solicitud de reunión para abordar la situación del Plan Especial PC-MC18 La Paz-Murcia.

En este encuentro, la Junta de Compensación quiere tratar la situación jurídica del proyecto de rehabilitación, el papel de la Mesa de Trabajo constituida por el Ayuntamiento y un tercer punto, titulado ´Ruegos y preguntas´, según el documento entregado y al que ha tenido acceso esta redacción.

Los miembros de la Mesa de Trabajo, formada por técnicos del Gobierno central, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y los colegios profesionales, junto a los vecinos, mantuvieron hace dos semanas un primer encuentro en el que coincidieron en que aquel proyecto «era inviable» y mostraron su esperanza en que no pueda llegar ningún inversor privado para resucitarlo.

Pero López Rejas no parece dispuesto a dar su brazo a torcer y hoy explicó a LA OPINIÓN que no están de acuerdo con la composición de esta mesa, «ya que de sus 26 vocales sólo uno representa a los vecinos, por lo que la junta de delegados, reunida el martes, acordó pedir una reunión con todos los miembros» y abordar cuestiones que no están claras.

El proyecto de rehabilitación que presentó el promotor José López Rejas estaba basado en la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), por lo que esta modificación (en la que se aumentaba la edificabilidad) no estaría sustentada en un futuro proyecto.

De ahí que desde Ahora Murcia hayan solicitado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, según el responsable de política social del grupo, Miguel Ángel Alzamora, quien recordó la importancia de escuchar a los vecinos y que la rehabilitación urbanística vaya de la mano del apoyo social. Una revisión, la del PGOU, con la que está de acuerdo el propio concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón.

El PERI que se aprobó para dar respaldo urbanístico al proyecto de López Rejas aumentaba la edificabilidad del barrio de La Paz hasta el punto de que se pasaría de las 1.500 viviendas de 45 metros cuadrados que hay actualmente a 3.000 viviendas de 90 metros cuadrados, como recuerda el concejal y portavoz de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, quien hoy afirmó que «López Rejas tiene todo el interés del mundo en reactivar el proyecto, ya que se quedaría con 1.500 viviendas y tiene firmado un contrato con los propietarios con el que se convierte en gestor de sus intereses».

En este sentido, Tornel dijo que «anular el PERI es acabar con su proyecto, pero lo que más teme es que se reforme el PGOU que lo ampara, ya que con su reforma se limitaría no sólo este plan sino otros futuros desarrollos».