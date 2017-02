Cobacho: "Estoy muy decepcionado con Orihuela, me parece muy injusto"

El exrector de la Universidad de Murcia (UMU) José Antonio Cobacho, se ha mostrado "sorprendido y decepcionado "por las acusaciones de "falta de valentía" vertidas ayer por el rector José Orihuela contra su equipo, que dijo que no habían peleado lo suficiente por un marco financiero plurianual para esta institución que permitiera, entre otras cosas, acabar con al enorme bolsa de profesores asociados.

"No lo entiendo y tampoco me parece normal que hable de esto casi tres años después de que hayamos abandonado el rectorado", comenta Cobacho, para quien también estas declaraciones son "muy injustas". "Es totalmente falso decir que yo personalmente tuve miedo a la hora de negociar con el Gobierno Regional de entonces, y puedo asegurar que tuvimos, no una, sino muchas reuniones de más de tres horas y en ocasiones incluso violentísimas; había que estar allí para saber lo que estaba ocurriendo".

El exrector, catedrático de Derecho Civil de la UMU, recuerda que ni ellos ni la UPCT de Cartagena lograron un acuerdo financiero, porque entonces, "y hablo de 2011, la situación económica de la Comunidad Autónoma era terrible y no nos podían dar más dinero. Si hibiéramos firmado un acuerdo, habría sido malísimo". Por eso, Cobacho apunta que es ahora cuando la UMU está recibiendo los recursos que ellos no pudieron tener, y que calcula en unos 70 millones de euros, "que nos debía la Comunidad".

Por último, y en cuanto a los profesores asociados, José Antonio Cobacho ha querido dejar claro que si a alguien le ha preocupado, e incluso "disgustado" este asunto ha sido a él que tiene "un respeto absoluto por la docencia". "También a mí me dolía, por injusta, esta situación, que no puede decirse que sea sólo un poblema de la UMU; pero no podíamos hacer más", indica. Recuerda que él, tras haber pasado ocho años al frente del doctorado, tendría derecho a dos años sabáticos, pero "no me los he tomado porque pensé que el peso de todo recaería sobre el profesorado asociado".