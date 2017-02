Un ficus de 15 metros se cae en el centro

Un ficus de aproximadamente 15 metros de altura se ha caído en torno a las doce de la mañana entre el hotel Siete Coronas y el Palacio de Justicia, y ha provocado la rotura de una de las vallas del Palacio, según informan los vecinos de la zona.

Las personas que han coincidido a su paso por la zona con la caída del árbol han avisado a los Bomberos para que trabajen en la retirada del ficus del suelo ya que, según indica uno de los vecinos "es un peligro, es muy fácil caerse con el árbol en el suelo. Minutos antes de que se desprendiera he pasado justo por debajo, para ir a comprar el periódico. Me podría haber matado", asegura uno de los vecinos, aún con el susto en el cuerpo, que añade que no cortaron estos árboles cuando sí que lo hicieron con los demás de la zona, a pesar de ser de hoja perenne y de estar creciendo todo el año.

El hombre sigue impresionado por el susto, por haber estado a punto de coincidir con la caída del árbol, cuyo tronco tiene aproximadamente un metro de diámetro. El ficus aún sigue en la zona, que está acordonada.