Estudian dar la tutela de la niña 'fugada' de El Palmar a su abuela

Un rayo de esperanza en el caso de Loli, la joven que hace unas semanas escapaba de Murcia con su hija de apenas dos años de edad para evitar que Servicios Sociales se quedase con la custodia de la pequeña. Ahora, desde la Comunidad Autónoma están estudiando la posibilidad de conceder la custodia a Isabel, madre de Loli y abuela de la menor, indicaron fuentes cercanas.

Según Servicios Sociales, Isabel Mª Meseguer, de 44 años de edad, no había solicitado hasta ahora la guardia y tutela de la niña. Meseguer contó que sí la había pedido, pero que se la denegaron. Mª Dolores, de hecho, llama 'mamá' a su abuela, relató ésta a LA OPINIÓN.

Loli, mientras tanto, permanece con su hija fuera de la Región, ayudada por allegados. Al conocer la noticia de que la menor podría finalmente quedarse con su abuela, la joven se encuentra «más tranquila», comunicó su hermano, Francisco José Campillo. «Poco a poco», espera el joven, que en su día también pidió hacerse cargo de la niña, pero Servicios Sociales no lo consideró apto.

Desde la familia dejaron claro que la prioridad es el bienestar de la pequeña, y consideran que ésta se encuentra mejor con su familia que en un centro, atendida por Servicios Sociales. Apuntaron que en estos momentos a la niña tampoco le falta de nada. Tanto ella como su madre, destacan sus allegados, están en una casa arropadas por personas de su confianza. Asimismo, la familia les va mandando dinero.

La familia de Loli ha puesto el caso en manos de abogados, a los que han accedido gracias a una asociación que apoya a personas que han tenido algún conflicto de custodia con los Servicios Sociales de por medio.

Desde que LA OPINIÓN se hiciese eco del caso, la familia ha contado su historia en medios de ámbito nacional y recogido firmas de personas que apoyan que la pequeña Mª Dolores se quede con sus parientes y no en un centro de la Comunidad.

Loli, la madre, tiene una discapacidad de grado 51 a raíz de una enfermedad que sufrió de niña. Por este motivo, ha sido Isabel Mª la que se ha ocupado de la pequeña Mª Dolores desde el nacimiento de esta, hace dos años. En casa de Isabel entran cada mes casi 1.600 euros, sumando el dinero de la pensión de su padre y la nómina del trabajo fijo de su actual pareja. Su esposo falleció, apunta la mujer, de 44 años. «Yo me he visto sola y he sacado a mis cuatro hijos adelante», comenta. Además, la familia vive en una casa que «está pagada», en la barriada de Los Rosales, en la pedanía de El Palmar.

Desde Servicios Sociales no concretaron cuánto tiempo pueden tardar los trámites para ver si la custodia finalmente la asume Isabel Mª o sigue, como ahora, en manos de la Comunidad.