Agresión en Murcia: "Eran antifascistas y me dieron un puñetazo en la cabeza"

"Vinieron ocho personas a pegar a un chico, diciéndole 'nazi'. El que empezó la pelea tenía rasgos latinos. Eran antifascistas. Le estaban pegando y llamando 'nazi' al chico".

Así se expresa Alma (nombre victicio), novia del joven agredido este fin de semana en la puerta del Garaje Beat Club cuando se metió a mediar en una pelea.

"Mi novio estaba al lado, al ver que se pegaban se metió, les dijo que eran unos cobardes", relata la joven, que espera junto a su pareja en el Virgen de la Arrixaca a que sea operado de las fracturas que sufre en la pierna, intervención que tendrá lugar, previsiblemente, en unas horas.

"No los conocíamos de nada, mi novio se metió al ver que estaban pegando", sentencia la chica.

Asimismo, asegura que los porteros del Garaje "no hicieron nada, ni aparecieron". La versión contraria ofrecía hoy mismo un responsable del club, que dijo que un portero sí medió al ver la riña.

"A mí también me pegaron. Me dieron un puñetazo en la cabeza. No he denunciado porque no tengo lesiones muy graves", detalla la chica.

Alma confiesa que tiene "mucho miedo" por las posibles represalias que estos grupos radicales puedan llegar a emprender.