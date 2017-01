Urbanismo abre 500 expedientes a dueños de solares por no mantenerlos limpios y vallados

Mantener la buena imagen del munipio y que Murcia sea una ciudad limpia es el objetivo que persigue la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, que el pasado año 2016 tuvo que abrir más de 500 expedientes a propietarios de solares por no mantenerlos en buenas condiciones. En este caso, desde la Administración local no sólo se encargan del mantenimiento de los espacios públicos sino que también obligan a los dueños de espacios privados a que cumplan unos mínimos de higiene y salubridad, ya que la mayoría de los casos se refieren a limpieza o vallado.

La Concejalía ha dejado en manos de una empresa externa la limpieza de estos espacios cuando los propietarios no lo hacen después de ser avisados y de que se cumpla el plazo marcado por la normativa. Un servicio que a los dueños no les sale gratis, ya que les es remitido el importe de este trabajo para que lo abonen al no haber atendido a la petición municipal.

Estos procedimientos tratan de que los responsables de los solares y fincas privadas cumplan con lo establecido en el art. 110 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia en cuanto a su deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público.

Desde Urbanismo confirman que a lo largo del año 2016 se han tramitado más de 500 expedientes, habiéndose finalizado en ese mismo año un total de192 por cumplimiento de los deberes referidos. Es decir, que menos de las mitad de los dueños responde y actúa ante este tipo de requerimientos.

«En este tipo de procedimiento administrativo, la Corporación notifica a los propietarios la necesidad de tener en condiciones sus propiedades, apercibiéndoles de la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento. De hecho, se ha procedido, en diversos supuestos, a la ejecución forzosa de limpieza de solares en mal estado de conservación, girándole a los obligados el importe de los costes de la actuación», explican desde la Concejalía. Con ello se persigue que no haya acumulación de basuras en estos solares, a los que suelen acudir ratas, o riesgo de incendio por las hierbas que crecen sin control.

Este tipo de intervenciones costaron al Ayuntamiento el pasado año 2016 hasta 49.000 euros, ya que actuaron en varios casos en los que los dueños no se hicieron responsables de la limpieza y a los que se les ha pedido el abono de ésta. Según fuentes municipales, a lo largo del año 2016 se registraron 415 órdenes de limpieza, 23 actuaciones por ruina inminente, 15 comunicaciones para la instalación de lonas con serigrafía de la fachada y 171 por asuntos varios.

Pavasal ha sido la empresa elegida para dos años

La empresa Pavasal fue la elegida por el Ayuntamiento para llevar a cabo las ejecuciones subsidiarias de obras, restablecimiento de la legalidad urbanística, limpieza y/o vallado de solares y cumplimiento del deber de conservación en virtud de actos propios de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.

Su intervención se produce siempre a requerimiento del Ayuntamiento, según el acuerdo de adjudicación aprobado en la primera semana de enero por la Junta de Gobierno. La licitación se convocó con un precio máximo de 1,9 millones (IVA incluido) y un plazo de 2 años, prorrogable anualmente por dos años más. Aunque desde el Consistorio recuerdan que Pavasal Empresa Constructora presentó una baja del 40,20% en su oferta.

El contrato de asistencia técnica garantiza la intervención del Ayuntamiento en casos en los que el propietario de un solar o edificación incumpla el deber de conservación de sus bienes en las condiciones de higiene, seguridad y ornato exigibles. A. g.