"Compañeros, hoy no se sale"

"No hay nadie, cinco personas. La gente tiene miedo", comentaba a las doce de la noche el portero de Repúblika. "¿Los vio alguien a esta gente que va a venir?", se preguntaba el hombre. La puerta del local, repleta de pintadas. "Anarcochonis", se lee en un letrero en rojo. Dentro del bar, dos futbolines y personas tomando algo tranquilamente. Más tranquilamente que de costumbre, de hecho.

La zona de ocio nocturno de Murcia, en las tascas, se convertía este viernes por la noche en prácticamente un erial. No había prácticamente nadie, en comparación con lo que es habitual. Durante todo el día, de móvil en móvil había ido circulando un mensaje: "Compañeros, esta noche mejor no se sale". El motivo: la amenaza, vía redes sociales, que el propio delegado del Gobierno declaró por la mañana que no había que subestimar. Y la amenaza decía que la ciudad iba a llenarse de nazis buscando pelea.

"¿Por qué viene eso, qué esta pasando?", comentaba la gente en la terrazas de La Toga, en La Merced, cuando, justo a las diez de la noche, al coche patrulla que llevaba un rato aparcado en la plaza se unían dos furgonetas de la Policía Nacional.

Estos agentes, llegados de distintas provincias, forman parte del operativo anunciado el jueves por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, desplegado para prevenir posibles enfrentamientos entre neonazis y antifascistas, a raíz de la agresión que el pasado domingo sufría una chica en la puerta del pub La Boca del Lobo.

Cerca de este bar, cámaras de televisión montaron prácticamente un plató para emitir qué podría suceder esta noche, en la que grupos de extrema derecha habían amenazado con venir a Murcia "de caza". La Boca del Lobo es uno de esos locales en los que, para acceder, hay que llamar al timbre. "Se fuma dentro, tendrá alguna licencia especial", comentan los habituales del sitio, en cuya puerta el viernes apenas había trasiego de gente.

Y es que "la gente tiene miedo", admitían algunos de los agentes que patrullaban por Murcia. "Hoy no es día para que hagan tonterías", añadían. Cien eran los agentes que vigilaban la zona, muchos de ellos llegados de Madrid. Antes de la ´amenaza nazi´, ya estaba previsto que vinieran, puesto que este fin de semana está en Murcia el presidente de Ecuador, Rafael Correa.



Media docena de identificados y contenedores ardiendo

Calma tensa y vigilancia extrema. Ya por la tarde hubo incidentes: en el barrio de La Flota, alguien incendiaba unos contenedores. Un acto puntual en otro contexto, pero que hizo saltar las alarmas en este.

Sobre la una menos cuarto de la mañana se había identificado a una media docena de personas "de los dos bandos", indicaron fuentes cercanas. Al pasarles por datos se confirmó que tenían antecedentes por pertenencia a bandas.