El colegio Pedro Flores vuelve a la tiza

Las nuevas tecnologías han dejado de usarse en el Colegio Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos. El centro está equipado con ordenadores y pizarras digitales, pero los docentes y los alumnos no pueden usarlos por los continuos cortes de luz. En las aulas las pantallas ya no se encienden e incluso han tenido que volver a la tradicional tiza. Por ello, desde la AMPA convocaron ayer una concentración a las puertas del colegio para denunciar la situación que vienen arrastrando desde el pasado verano, cuando ya se les prometió desde el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Educación que se solventaría el problema aumentando la potencia contratada, ya que en los primeros meses del verano no podían encender el aire acondicionado.

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Elizabeth Llanos, explicó a esta redacción que «tras la promesa del verano nos volvimos a reunir en octubre con la directora general de Centros Educativos, María Dolores Valcarcel y después de reiterarnos que se iba a solucionar, de nuevo nos encontramos con la misma situación. No se ha hecho nada y hay días en los que la luz se va hasta seis veces».

Los padres de este centro de la pedanía de Puente Tocinos se quejan de las pésimas condiciones de la instalación eléctrica del centro, «que impide dar las clases con normalidad y encender la calefacción en estos días de frío intenso». Por ello la AMPA acordó llevar a cabo esta acción ayer para exigir a la Consejería y a la Concejalía de Educación que agilicen los trámites para resolver este problema.

Llanos dijo ayer, entre los gritos y pitidos de los padres y alumnos concentrados, que «desde el Consistorio nos dicen que es sólo cuestión de papeleo, pero hemos ido a Industria a preguntar y allí nos han confirmado que no hay ninguna petición para aumentar la potencia eléctrica en el colegio Pintor Pedro Flores, así que no entendemos este engaño».

Ordenadores y pizarras digitales han tenido que dejar de utilizarse o hacer turnos para que los estudiantes los utilicen alternándose para evitar así que se vaya la luz en el centro, indica esta madre. Además, asegura que el pasado viernes estuvieron todo el día sin luz, los profesores no pudieron dar clases hasta que fue un técnico de una empresa privada y solucionó el problema, después de que pasara por allí el técnico del Ayuntamiento y no supiera arreglarlo.

La presidenta de la AMPA criticó la lentitud de los trámites administrativos desde que en septiembre la empresa encargada realizara la reforma de la instalación y señaló que «los niños y niñas son quienes están pagando las consecuencias, por lo que queremos que puedan recibir la educación que merecen en condiciones dignas, y no a oscuras y helados de frío».

Por otra parte, los padres también reclaman mejoras en el centro, ya que debido a su antigüedad tiene importantes deficiencias. Entre ellas, reclaman que se retire el amianto del tejado tal como exige la Unión Europea, que se amplíen los servicios del colegio con comedor y gimnasio y que se realice una salida de emergencia desde el segundo piso. Desde el PSOE la concejala Susana Hernández, que también participó ayer en la concentración, indicó que «se demuestra una vez más que el PP no cree ni defiende la educación pública ni se preocupa por los problemas de los colegios del municipio».