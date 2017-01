iDental desmiente diez mitos sobre la salud bucodental

El clásico desconocimiento o despreocupación por la salud bucodental de los españoles ha multiplicado los errores y las creencias con escasa o nula base científica. Resulta sencillo dar por sentado que se conoce todo lo necesario sobre las 32 piezas dentales, pero son muchos los mitos y bulos que se escuchan sobre el cuidado de la boca. Desde iDental se desmienten diez mitos populares que no deben repetirse:

1. Usar palillos después de las comidas es recomendable

El uso de palillos no es aconsejable, pueden producirse lesiones en el espacio interdental. El hilo dental o el cepillo interproximal son las opciones más recomendadas.

2. Los cepillos duros limpian mejor

Se cree que los cepillos duros son más efectivos, pero esto no es cierto. En realidad, el cepillado con un cepillo de cerdas duras o el cepillado brusco produce desgaste en el esmalte y retracción en las encías. Se puede obtener un cepillado eficaz con cepillos de consistencia suave o media.

3. El mal aliento está relacionado con problemas estomacales

La halitosis o mal aliento se origina en un 85-90% de las veces en la cavidad oral. Una higiene oral deficiente, enfermedades en las encías como la gingivitis, la periodontitis son las causas más habituales de halitosis.

4. Con la edad, es normal que se pierdan dientes

La pérdida dental no es proporcional a la edad del paciente. Si se realiza una higiene bucodental correcta y se acude al dentista con regularidad, es posible sonreír y comer a gusto aún en edades avanzadas.

5. Lavarse los dientes con bicarbonato de sodio y limón los blanquea

El ácido cítrico que contiene el limón debilita el esmalte, mientras que el bicarbonato sódico es un abrasivo que aprovechará esa erosión para eliminar las primeras capas de esta superficie.

6. El sangrado de las encías durante el cepillado es normal

Son muchos los que creen que el sangrado es normal, pero junto con la sangre se expulsan bacterias y posibles restos de comida. No es natural que sangren las encías, es síntoma de que no están sanas y sufren alguna afección.

7. No es necesario tratar los dientes de leche

Los dientes de leche necesitan el mismo tratamiento que los definitivos pues la salud de los primeros afecta a los dientes definitivos. Una buena limpieza dental durante la infancia prevendrá futuros problemas.

8. Dolor de muelas: colocar una aspirina en la muela y enjuagarse con coñac.

Este hábito es muy nocivo ya que la aspirina causa un déficit de protección en las mucosas y el coñac lo irrita y quema. Con este remedio popular puede salir una llaga o afta importante en la boca.

9. Si las encías no duelen, no necesitan tratamiento

El hecho de no padecer dolor en las encías no es signo de una buena salud bucodental. En los estadios iniciales de muchos trastornos periodontales la enfermedad puede pasar desapercibida, sin síntomas evidentes y cambios mínimos.

10. Cuanto más fuerte se cepillen los dientes, más limpios estarán

Existe la creencia popular de que un cepillado fuerte podrá eliminar las manchas de los dientes o el sarro. Pero no es así, lo único que se conseguirá es dañar las encías, pudiendo llegar a provocar su retracción. Un buen cepillado necesita tiempo y técnica, no fuerza.