El decano de la UCAM acusa de prevaricación a Sanidad por suspenderle de empleo y sueldo

La polémica por las incompatibilidades en la Sanidad pública se ha cobrado su primera víctima. El Servicio Murciano de Salud ha suspendido de empleo y sueldo durante un periodo de dos años al exjefe de servicio de Oftalmología del Hospital Morales Meseguer de Murcia y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM, Jerónimo Lajara. El expediente abierto al doctor Lajara parte de una denuncia que interpuso el SPS (Sindicato de Profesionales de la Sanidad) en el año 2014, quien alertaba de que se estaba cometiendo una incompatibilidad al desarrollar de forma simultánea su trabajo en el ámbito público y el privado.

El gerente del SMS, Francisco Agulló, confirmó ayer a esta redacción que la resolución fue firmada en la tarde del lunes y que la sanción de suspensión de empleo y sueldo viene motivada por la incompatibilidad que se produjo durante los años en los que ocupó la jefatura de servicio de este hospital murciano, a la que renunció en febrero del año pasado, y que ha sido considerada una falta «muy grave». Agulló hizo hincapié en que con esta resolución se resuelve el expediente disciplinario que había abierto, pero dijo que «la sanción no es firme» ya que cabe recurso y «este profesional tiene derecho a discrepar y presentar recurso de alzada», para lo cual dispone del plazo de un mes desde que se le ha comunicado.

Esta sanción forma parte del conflicto que Sanidad mantiene con los jefes de servicio que realizan actividades de forma simultánea en el ámbito público y privado, aunque la denuncia del SPS contra la situación de Lajara es independiente a la que interpusieron en el año 2016 contra una larga lista de profesionales que durante los últimos años han compaginado las jefaturas de servicio en hospitales públicos con su actividad privada.

El doctor Lajara se mostraba ayer tranquilo al ser preguntado por esta sanción. «En todo momento he hecho lo que tenía que hacer. Nunca he dado un paso sin asesorarme por la Administración. Y a raíz de la denuncia del SPS la Administración ha cambiado de idea, me abre expediente y decide sancionarme por algo que no se me pedía», explicó ayer el decano de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Además, acusó a Sanidad de cometer posible prevaricación al considerar que no se está actuando con todos los jefes de servicio por igual.

«Considero que darle la compatibilidad a unos sí y a otros no es una presunta prevaricación, como también lo es sancionar a unos y no a otros, que están en las mismas condiciones, y a quienes se les ha cerrado los expedientes», llegó a afirmar, al tiempo que aseguró que «me reservo el derecho de defenderme», en referencia a si recurrirá la decisión del Servicio Murciano de Salud.

Hay que recordar que Sanidad ha abierto 16 expedientes, pero ha cerrado 13 sin sanción. Quedan aún tres pendientes, uno referente a un jefe de sección también del Morales Meseguer, otro del Hospital del Mar Menor y un tercero del Hospital de Cieza, según confirmó ayer el director de Recursos Humanos del SMS, Pablo Alarcón.

El exjefe de servicio de Oftalmología del Morales Meseguer mantiene que Sanidad era conocedora de su situación en estos años, «es más, se me pagaba como jefe de servicio compatible», apuntó, al tiempo que indicó que «si cambian de idea no pueden sancionarme solo a mí, mientras archivan otros expedientes abiertos».

«La Administración era conzcedora absoluta de mi condicion de decano de Medicina de la UCAM y nunca me dijo que no podía serlo. Mi opinión es que me sancionan a mi solo por ser decano. Es algo político y no administrativo», explicó ayer Lajara a LA OPINIÓN. Además, aseguró que no le afecta la sanción de no poder trabajar durante dos años en el Servicio Murciano de Salud porque iba a pedir la excedencia.