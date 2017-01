Las dos caras de las mociones

Dos caras de la misma moneda. La misma ley y variadas y variopintas interpretaciones. Y no solo en el municipio de Murcia. También en la Región y en el resto de España, como por ejemplo en Madrid. En la capital de España el Gobierno local, liderado por Manuela Carmena, ya ha reculado y ha acabado por aceptar que las propuestas de pleno que realiza la oposición son de obligado cumplimiento aunque su grupo no las apoye.

En la capital de la Región, desde el pasado mes de abril, el alcalde de Murcia, José Ballesta, tiene arrinconados a los grupos socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, cuyas mociones pueden ir al cajón del Gobierno local si el PP no las vota a favor. La decisión de los populares no ha sido gratuita. Tiene detrás un informe del Ayuntamiento, firmado por el secretario municipal, Antonio López, en el que se afirma que el Gobierno local no está obligado a cumplir las propuestas de los grupos de oposición que no cuentan con el beneplácito del grupo mayoritario en la Glorieta.

Cambiemos Murcia es uno de los grupos municipales capitalinos que más ha luchado contra ese informe y la decisión de Ballesta. Primero realizó un informe jurídico con abogados externos, que concluyeron todo lo contrario a lo que afirma el secretario municipal del Ayuntamiento de Murcia. Ahora, ha desvelado que hay otro informe, en ese caso del secretario del Ayuntamiento de Lorca, que ampara sus tesis y que se muestra, indirectamente, en contra de lo que se propugna en la capital de la Región.

«Resulta muy necesario que a través del Reglamento de Pleno, como norma de auto-organización y de funcionamiento, pueda hacerse una regulación lo más clarificadora posible sobre este importante asunto. Mientras tanto se lleva a cabo ese Reglamento, entiende esta Secretaría que no resulta plenamente adecuado generalizar todas las propuestas o mociones de los grupos municipales, incluso entendidas propias de control y fiscalización, como meras 'declaraciones de intenciones'».

En estos términos se pronuncia el secretario del Ayuntamiento de Lorca, Francisco López Olivares, en su informe al que ha tenido acceso esta Redacción, y en el que se establece qué tipo de mociones deben ser de una naturaleza u otra.

El Ayuntamiento de Murcia, como otras corporaciones en la Región, está pendiente de elaborar un nuevo Reglamento de pleno, norma en la que se tendrá que incluir qué pasa con las propuestas que se presentan al máximo órgano municipal. Se convocó hace meses una reunión de la comisión en la que se debatiría este asunto que, de momento, no ha llegado a conclusiones definitivas.

A esta mesa han llegado distintas propuestas, como la de Cambiemos Murcia de modificar el orden de los debates para hacer las sesiones más democráticas. Este grupo cree que esta comisión no avanza porque al PP no le interesa.