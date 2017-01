Ramón Vila-Rovira: "El lifting facial elimina la tristeza y la edad de la cara"

­­Ramón Vila-Rovira, cirujano plástico, innovador y pionero en diversas técnicas de Cirugía Plástica y Estética ha desarrollado su dilatada y prestigiosa carrera en todo el mundo. Conocido como el cirujano de las estrellas, el doctor Ramón Vila-Rovira nos invita en esta entrevista a «cambiar por fuera para mejorar por dentro» y asegura que «la cirugía estética, además de mejorar nuestro aspecto, puede ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos y, en definitiva, a ser más felices. Aunque no todo depende de la cirugía: sonreír y vivir de forma saludable seguirá siendo esencial para nuestro bienestar».

¿Cuáles son las razones para someterse a un lifting?

Fundamentalmente, la aparición de los primeros signos de envejecimiento facial, de pliegues y surcos como consecuencia de los años o de la exposición al sol. Estos signos se dan de manera progresiva y suelen iniciarse en la zona periocular y descienden hasta alcanzar el cuello.

Antes y después

¿A qué edad se recomienda realizarlo?

Es un procedimiento que demandan muchas pacientes a una cierta edad. Evidentemente, antes de los 30 o 40 años no solicitan operaciones de rejuvenecimiento facial. Además, no debemos esperar de la ciencia más de lo que ésta puede ofrecer; la ciencia y la cirugía plástica sí pueden conseguir retrasar la edad y hacer que uno se vea mejor y recupere su autoestima. Según la edad, el tipo de piel y las expectativas podemos esperar mejores resultados, pero si se tiene en mente rejuvenecer 30 años, lo mejor es no hacer operaciones importantes.

¿Qué resultados se pueden esperar?

Con el lifting facial conseguimos mejorar la flacidez del cuello y eliminar las bolsas de los ojos, la caída de las cejas y el aspecto de cansancio y tristeza del rostro.

¿En qué consiste exactamente esta intervención?

La técnica del lifting reposiciona las capas musculares, la piel y la grasa, retirando el tejido sobrante mediante una incisión que queda camuflada bajo anestesia local y sedación o anestesia general. Después, se sutura con puntos las incisiones y se aplican una serie de apósitos que se retiran en 24 horas.

Antes y después.

En el caso del lifting facial, ¿cómo se lleva a cabo?

El lifting facial o cirugía de rejuvenecimiento facial es una intervención que corrige los signos más visibles del envejecimiento del rostro mediante la tensión de los músculos de la cara, la reducción de grasa, la redistribución de la piel y la eliminación del tejido sobrante. Un lifting facial completo reduce la flacidez y reestructura las zonas deterioradas o descolgadas de la cara. Esta operación se realiza generalmente mediante incisiones por dentro de la línea del cabello y tras el lóbulo de la oreja, continuando hacia la nuca si es necesario, para que las cicatrices queden camufladas.

¿Existen diferentes tipos de liftings faciales?

Según las áreas del rostro que se deseen tratar podemos encontrar: lifting frontal, que eleva las cejas caídas y elimina las arrugas de la frente; lifting medio, que elimina la grasa acumulada en los pómulos y eleva las mejillas; y el lifting largo, que reduce la grasa del reborde de la mandíbula y el cuello.

¿Y el lifting del cuello?

El lifting de cuello es una intervención de cirugía estética aplicada para rejuvenecer esta zona del cuerpo, en la que se suelen formar arrugas y excedente de piel. Para llevar a cabo esta operación, se realiza una incisión sobre la nuca, justo antes de la línea de nacimiento del cabello, y otra por detrás de la oreja (de uno a 5 centímetros aproximadamente). Luego, a través de esas incisiones, se separa la piel de los músculos del cuello, tensándolos para eliminar las arrugas, y suprimiendo el excedente de piel. Los resultados del lifting de cuello suelen ser muy duraderos y satisfactorios, ya que se consigue un aspecto más joven y terso del cuello, a la vez que se elimina completamente la flacidez de la piel.

Antes y después.

¿Se emplean las mismas técnicas para todos los pacientes?

En primer lugar, me reúno con los pacientes para que me indiquen sus expectativas. Yo les hablo de los diferentes métodos que existen y juntos concretamos el tipo de cirugía a la que les voy a someter. Cada paciente requiere un lifting adaptado a las zonas afectadas que se quieran mejorar, a la colocación y extensión de las incisiones y al uso o no de técnicas complementarias.

¿Cómo es la recuperación?

Es importante que la gente conozca que, después del lifting, el rostro presenta un aspecto más o menos hinchado que dependerá del tipo de intervención, de su duración y del tipo de piel que tenga el paciente. Dependiendo de la anestesia y de la extensión del lifting, esta intervención puede ser ambulatoria o con 1 o 2 días de ingreso en Clínica.