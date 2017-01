El Búho-bús, suspendido desde este viernes

Los sindicatos de Autobuses LAT han convocado desde este viernes una huelga en el servicio de buhobús debido a "la falta de seguridad de los conductores que trabajan en estas líneas".

Así, la empresa comunica que queda suspendido temporalmente el servicio, hasta que se alcance una solución que garantice la seguridad para empleados y usuarios.

Durante el periodo de navidad, LAT, en colaboración con las Administraciones, había llegado a un acuerdo con los representantes sindicales de los conductores de estas líneas, ante el anuncio de huelga de los mismos convocado días previos a las fiestas, provocado por los actos vandálicos que algunos usuarios vienen protagonizando contra los conductores e incluso los usuarios.

Mediante el citado acuerdo, la empresa contrató vigilantes jurados que han acompañado a los conductores en sus turnos, con la finalidad de asegurar la integridad física de los mismos.

Fue una medida que se tomó para no afectar a los usuarios en sus desplazamientos durante las fiestas de Navidad. No obstante, la empresa de transporte comunica que no puede continuar sufragando dicha medida exclusivamente a sus expensas, "habida cuenta del elevado coste que supone".

Ante ello, los sindicatos han anunciado la huelga inmediata en la prestación del referido servicio desde este viernes con la finalidad de velar por la seguridad de sus conductores y de los usuarios.

Autobuses LAT anuncia que queda suspendido el servicio de Búho-Bús hasta que se alcance una solución, viable económicamente, que garantice la seguridad para empleados y usuarios. Mientras tanto, LAT, junto a las Administraciones involucradas, seguirán trabajando para encontrar una pronta y eficaz solución a este problema.