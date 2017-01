Agresión en 609: Operan de nuevo de la cabeza a la víctima

Andrés Martínez, el joven de 28 años que el pasado 11 de noviembre fue agredido por un portero en Santa Isabel, fue operado hoy de nuevo en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

El chico, que hasta hace unos días permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el golpe, tuvo que entrar de nuevo en quirófano para ser intervenido de la cabeza. Cuando se encontraba en coma, los facultativos se vieron obligados a practicarle una intervención, con el fin de rebajar el nivel de presión que, tras el golpe, sufría en el cerebro.

El joven finalmente reaccionó y, tras salir de la UCI y pasar a planta, los médicos informaron a la familia de que Andrés tendría que volver a ser operado de nuevo. La intervención se realizó hoy con éxito, confirmaron desde el entorno de la víctima del ´caso 609´.

Por otro lado, el abogado de la familia, Francisco Adán, explicó que su línea de actuación pasará por pedir que Hristo –el autor material del puñetazo– sea juzgado por tentativa de asesinato, y que los tres porteros que le acompañaban aquel día –todos trabajadores del Grupo Temporáneo– sean procesados como coautores.

El letrado dijo que no se les imputaría por denegación de socorro –al dejar al joven tirado en la acera de Santa Isabel–, sino como colaboradores necesarios en aquella agresión. No obstante, Adán precisó que no está completado el escrito que presentará, y que lo hará a lo largo de la semana, por lo que podría modificarse alguna de estas premisas.