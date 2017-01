El machismo protagoniza de nuevo el cartel para anunciar una fiesta en Murcia

Un conocido pub de Murcia, Flou, ubicado en una de las calles mas transitadas de la zona de las tascas, anunciaba una fiesta, 'Pink Friday', el viernes 13 de enero con dos carteles que han desatado la indignación de muchos murcianos y que ya no aparecen en la página de Facebook del local. En uno de ellos se puede leer que"la mujer que no cuida su plátano viene otra y se lo come", acompañado de la imagen de una chica que sujeta esta fruta. El otro cartel muestra a otra chica comiéndose un plátano en actitud provocativa, bajo el lema "os vamos a poner fuertes".





Los carteles que anunciaban la fiestaEl Frente de Acción Estudiantil (Fae) de la Región de Murcia, al igual que muchos usuarios, ha mostrado su rechazo a estos carteles a través de su cuenta de Facebook, en una publicación en la que denuncian "este tipo de promociones y carteles, su carácter machista, sexista, cosificador y denigrante". "Cada vez más la mujer es utilizada por pubs y discotecas para conseguir clientes y aumentar las ventas. Las convierten en mercancía", afirman en el escrito, en el que añaden que "como hombre pagas para acceder a un local, consciente de que una mujer no lo hace, ¿tan simplón para pagar por estar rodeado de mujeres?". "No nos gusta entrar gratis mientras nuestro amigo sí debe pagar. No necesitamos camareros sexy. No solemos comernos un plátano sensualmente. No somos mercancía. Para nosotras no pagar no es un beneficio, es sexismo", concluyen.El escrito completo de Fae:Esta redacción ha intentado ponerse en contacto con el local, sin éxito.Tal ha sido la trascendencia de estos carteles que ya hay una petición en change.org para conseguir firmas y que se cierre el local "por publicidad sexista". Aquí algunos de las publicaciones en Twitter que muestran su indignación:

@Locarconio acabo de ver estos carteles sexistas en la pagina de facebook del local flou en murcia pic.twitter.com/pU6oGS2xzt „ telesketch girl (@badvibeshere) 15 de enero de 2017

Esta es la publicidad sexista de la discoteca Flou de Murcia. ¡Ya basta de tratar a las mujeres como objetos! pic.twitter.com/DZWbnFdTjJ „ PandaVlogs (@Panda_Smite) 15 de enero de 2017

Lamentable, locales que utilizan este tipo de publicidad, deberían ser cerrados. pic.twitter.com/7wAEn1PKDX „ Miguel Picazo (@miguelpicazo21) 15 de enero de 2017

Gobierno de la Región de Murcia: Cierre Flou Murcia por publicidad sexista - ¡Firma la petición! https://t.co/qfdfAXUDnC „ Lola Rose Hudson (@srta_rosehudson) 15 de enero de 2017

Está bien estudiar derecho para cuando te encuentras cosas como estas https://t.co/0HJpKvc2VW „ Gemi (@gema_ny) 16 de enero de 2017

No es la primera vez que pasa algo así. En septiembre del año pasado un cartel que anunciaba una fiesta universitaria de Medicina en otra discoteca (en el que aparecía una joven, vestida solamente con ropa interior negra, que clavaba una jeringuilla en la nalga de otra joven, esta con lencería blanca) provocó también una ola de comentarios en las redes.