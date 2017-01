Un regalo de Reyes de medio quilate

María del Carmen Navarro, vecina del barrio del Progreso de Murcia, no se esperaba lo que iba a encontrar en el roscón que se comió en familia la noche de Reyes. No fue la tradicional haba, ni una figurita de porcelana. Esta murciana ha sido la ganadora del diamante de medio quilate insertado en un solitario de oro blanco que la joyería De Piedra escondió en un roscón elaborado por la confitería Maite de Murcia. Ésta no ha sido la única sorpresa, ya que estos artesanos joyeros también metieron 30 hojas de laurel bañadas en oro de 18 quilates en otros tantos roscones de Reyes, que seguro que dieron alguna gran alegría a sus comensales.

Navarro explicó ayer, momentos antes de recoger el premio, que fue su marido el que compró dos roscones en la confitería Maite, uno para ella y otro para su suegra. Fue en este segundo en el que iba escondido el certificado del diamante de medio quilate, certificado que su suegra le entregó a ella al encontrarlo.

«No daba crédito, llevo varios años comprando en esta confitería los roscones de Reyes y nunca pensé que me podía tocar algo así», afirmó, visiblemente emocionada.

El dueño de la joyería De Piedra, Guillermo Sánchez Rubio, fue el encargado de entregar ayer a María del Carmen el solitario con el diamante, valorado en 2.000 euros. Este año han escondido en los roscones de la confitería Maite este diamante y 30 hojas de laurel bañadas en oro, pero esta iniciativa no es nueva, ya que el pasado año comenzaron sorprendiendo a los murcianos al esconder 20 hojas de laurel. «Es una forma de agradecer a nuestros clientes la confianza que ponen en nosotros cada día», indicó.