La Policía patrullará todo el día en Espinardo y habrá un mapa de la pobreza

En una jornada atípica, a dos días de Nochebuena y con el sorteo de la Lotería como gran protagonista de la mañana, el Ayuntamiento de Murcia celebró su último Pleno municipal del año. Entre las mociones aprobadas destaca una conjunta del PSOE y Ciudadanos gracias a la cual se pedirá que se refuerce la presencia policial en la pedanía de Espinardo, con patrullas las 24 horas del día tanto de policías locales como nacionales, así como que se traslade el cuartel del barrio del Espíritu Santo y se estudie la colocación de cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad.

También se acordó, a petición de Cambiemos Murcia, que se elabore un mapa de la pobreza que analice la realidad de los barrios y las pedanías del municipio. Asimismo, Ahora Murcia logró que saliese adelante un plan para realizar programas específicos de prevención de la infección por VIH y garantías de vivienda y alimentación para los enfermos de sida en situación de emergencia.

Sobre el refuerzo policial en Espinardo, la concejala socialista Susana Hernández defendió la proposición y subrayó que en octubre de 2015 el Pleno ya acordó establecer presencia de la Policía Nacional continuamente en el barrio, «lo que no se ha llevado a cabo». La concejala de Ahora Murcia Ángeles Micol apoyó la moción ya que, dijo, «la inseguridad en Espinardo es patente», si bien solicitó más información sobre la idoneidad o no de sacar del barrio del Espíritu Santo el cuartel de la Policía Local. También el portavoz de Cambiemos Murcia, Ignacio Tornel, lamentó «la dificilísima situación de convivencia» que se vive en la zona. Por eso, propuso que además de reforzar la presencia policial en la zona, se elabore un plan amplio que abarque todo el problema desde actuaciones generales, no solo con medidas puntuales. Por su parte, el PP se abstuvo también dado que, según explicó la concejala de Seguridad, Lola Sánchez, en octubre de 2015, tras tratar el asunto en el pleno, se pidió ya a la Delegación del Gobierno reforzar la presencia de la Policía Nacional y actualmente hay ya patrullas permanentes.

El Pleno aprobó también la moción de Cambiemos para la elaboración de un mapa de la pobreza que analice la realidad de los barrios y las pedanías para impulsar unas políticas más justas y equitativas en materia de inversión presupuestaria. La concejala Margarita Guerrero explicó que la propuesta, que salió adelante con los votos a favor de toda la Corporación, permitirá conocer cómo se traducen sobre el terreno «datos tan negativos como que Murcia se encuentra entre las regiones con mayor pobreza energética para facilitar la labor de los servicios sociales». También fue aprobada por unanimidad la iniciativa de la formación municipalista para que los grupos tengan acceso a la información relativa al presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento, a la ejecución de partidas y al detalle de contratos, entre otros, defendida por el edil Sergio Ramos.