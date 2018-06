Prueba caligráfica de la edil acusada de falsificar una firma

La concejala socialista del Ayuntamiento de Fortuna Marisol Gracia, investigada por un presunto delito de falsedad documental tras la denuncia presentada por el primer teniente de alcalde de la misma corporación, Miguel Romero, expulsado de Ciudadanos tras entrar en el equipo de Gobierno municipal, se ha sometido a la práctica de una prueba caligráfica.

Gracia, a la que defiende el letrado murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz, ha realizado la prueba, para la que se designó a un perito calígrafo, en las dependencias del Juzgado de Instrucción de Cieza que dirige las investigaciones. Con esa prueba, indican fuentes judiciales, se trata de esclarecer si la edil pudo falsificar la firma de Romero en la renovación de un contrato laboral que tenía como beneficiario a un familiar del alcalde.

Cuando declaró en el Juzgado el pasado abril, Marisol Gracia admitió haber imitado la firma del Romero en una de las copias, debido a que este no se encontraba esos días en el Ayuntamiento y porque nadie le advirtió de que no debía hacerlo, pensando ella que como era también concejala nada lo impedía. No obstante, añadió, no se cometió ilegalidad alguna, porque el documento no llegó a entrar en el tráfico jurídico.